Soldado | una clip dal nuovo film di Stefano Sollima

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Unche marca una carriera, perché segna il debutto a Hollywood di. Il regista delle fortunate serie Romanzo Criminale e, ancor più, Gomorra (le prime due stagioni) e di lungometraggi come Acab e il più recente Suburra torna alla ribalta con, intenso action-thriller erede dell’ottimo Sicario firmato da Denis Villeneuve. Sulla scena ancora la coppia formata da Josh Brolin e Benicio del Toro nei panni, nell’ordine, dell’agente speciale della Cia Matt Graver e del sicario Alejandro. Agente anomalo e abituato a ottenere ciò che vuole a ogni costo il primo, misterioso quanto spietato il secondo, i due protagonisti dichiarano guerra ai cartelli della droga messicani (che avevano orchestrato un giro per infiltrare terroristi negli Stati Uniti), scatenando una battaglia contro tutte le bande con il killer coinvolto in modo fin troppo personale per risolvere ...