Sognando la Serie A – Lamin Jallow | attaccante importante

(Di lunedì 8 ottobre 2018)è un calciatore gambiano,della Salernitana in prestito dal Chievo e della nazionale gambiana. Dopo aver giocato in patria con Bakau United e Real de Banjul a luglio 2014 passa al Chievo, gioca con la Primavera. Il 24 luglio 2015 passa in prestito al Cittadella, nel luglio 2016 ritorna per fine prestito al Chievo, inA, debuttando il 28 agosto nella sconfitta per 1-0 in trasferta contro la Fiorentina. l 19 gennaio 2017 passa in prestito inB, al Trapani, poi al Cesena, adesso l'occasione con la Salernitana.