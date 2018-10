Sky Cinema Risate all’italiana | sul canale 303 il divertimento è garantito

Lunedi 8 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Valerian e la città dei mille pianetiBlockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l'universo. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS/canale 304 ore 21.45) 40 sono i nuovi 20Brillante commedia sentimentale con Reese Witherspoon e Michael Sheen. Alice, quarantenne divorziata, si prende una ...

Domenica 7 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : 40 sono i nuovi 20 Brillante commedia sentimentale con Reese Witherspoon e Michael Sheen. Alice, quarantenne divorziata, si prende una cotta per un ventisettenne, ma il marito torna per riconquistarla. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Il vegetaleFabio Rovazzi e' un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano "con vista sul futuro". Fabio e' alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa ...

Sabato 6 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Il VegetaleFabio Rovazzi e' un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano "con vista sul futuro". Fabio e' alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole e' la fiducia, tanto quella in se stesso quanto quella (per lo piu' mal riposta) negli altri. Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il ...

Venerdi 5 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Renegades - Commando d'assaltoIn Bosnia, durante la guerra in Ex-Jugoslavia, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali, come catturare generali che si sono macchiati di crimini di guerra. Le loro numerose doti sembrano pero' sprecate in una missione di pace e si sentono con le mani legate... finche' non si imbattono in una vera sfida! Una cameriera del posto racconta a uno di loro, con cui ha una relazione, di una ...

Giovedi 4 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Star Wars: Gli ultimi Jedi Mentre il Primo Ordine si prepara a stroncare quel che resta della Resistenza, Rey consegna a Luke Skywalker la spada laser che fu sua, invitandolo a interrompere il suo esilio per salvare il mondo libero. Ma Luke non ne vuole sapere e il Lato Oscuro tesse la sua trama letale attorno agli ultimi ribelli. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) La voce della pietraEmilia Clarke nel thriller psicologico tratto dal ...

Mercoledi 3 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : La voce della pietra Emilia Clarke nel thriller psicologico tratto dal romanzo di Silvio Raffo. Un'infermiera aiuta un bambino a superare la morte della madre, ma viene perseguitata da una forza malefica. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Ho voglia di teTre metri sopra il cielo. È dove gli innamorati vivono le loro emozioni. È dove Step desidera essere ancora. Il tempo è trascorso, e due anni negli Stati Uniti, ...

Martedi 2 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Ho voglia di te Tre metri sopra il cielo. È dove gli innamorati vivono le loro emozioni. È dove Step desidera essere ancora. Il tempo è trascorso, e due anni negli Stati Uniti, hanno allontanato i pensieri. Step è a Roma con la paura nascosta di ritrovare i vecchi fantasmi e con il desiderio di andare oltre. Di diventare adulto. Di vivere nuove emozioni, di incontrare nuovi amori.(SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore ...

Dal cinema alla tv : Michelangelo – Infinito dopo l’anteprima nelle sale approda su Sky : dopo Caravaggio e Raffaello, anche le opere del geniale Michelangelo arrivano al cinema. “Michelangelo – Infinito” è il titolo del nuovo film prodotto da Sky con la complicità di Magnitudo Film. Una pellicola importante dedicata al grande genio di Michelangelo. Un ritratto autentico che spazio dall’artista all’uomo. Michelangelo-Infinito film: presto su Sky Il film evento “Michelangelo – Infinito” arriva nelle sale italiane in ...

Lunedi 1 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Assassinio sull'Orient Express Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS/HD canale 304 ore 21.45) L'incredibile vita di NormanNew York. Norman Oppenheimer si qualifica come uomo d'affari. La sua vita consiste nel cercare di ...

Domenica 30 Settembre sui canali Sky Cinema HD : L'incredibile vita di Norman New York. Norman Oppenheimer si qualifica come uomo d'affari. La sua vita consiste nel cercare di soddisfare le necessita' altrui sperando di ricevere in contraccambio rispetto e ammirazione. Un giorno riesce ad avvicinare un uomo politico israeliano e a comprargli un costoso paio di scarpe. Quando diverra' il premier del suo Paese Norman potra' ricevere quella considerazione che ha sempre desiderato. Ma per quanto? ...

Sabato 29 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Il Contagio In un condominio di borgata incontriamo diversi personaggi tra cui emergono Marcello, un ex culturista cocainomane sposato con Chiara ma da tempo in rapporto intimo con lo scrittore Walter, e Mauro che spaccia droga ma vuole cambiare ambiente facendo strada nel mondo degli affari mentre il rapporto con la moglie Simona si va deteriorando. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) MadameAnne (Toni Collette) e Bob (Harvey Keitel) sono ...

Venerdi 28 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Madame Anne (Toni Collette) e Bob (Harvey Keitel) sono una ricca coppia americana. Per dare nuova linfa al loro matrimonio ormai in crisi decidono di trasferirsi nella loro residenza nella romantica Parigi. Mentre sta organizzando una cena particolarmente esclusiva per alcuni, sofisticati, amici la padrona di casa si rende conto che a tavola ci saranno 13 commensali. In preda al panico Anne convince la sua fedele domestica Maria (Rossy de Palma) ...

Giovedi 27 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Taken: la vendettaEx uomo della CIA, Bryan Mills (Liam Neeson) e' obiettivo della vendetta di un gruppo di criminali albanesi, imparentati con i rapitori uccisi per sua mano nella liberazione della figlia Kim qualche tempo addietro. Quella che poteva essere una rilassante vacanza ad Istanbul, per l'esperto agente in pensione, per l'ex-moglie Lenore e per la risoluta figlia, si trasformera' in una nuova caduta nell'incubo tra scontri a mani nude, ...

Mercoledi 26 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Benedetta follia Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo 25 anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio di Guglielmo nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano piu' pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. (SKY ...