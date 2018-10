Simonetta D' Alessandro | chi era il giudice dietro i 32 arresti del clan Spada

Stroncata da un malore Simonetta D’Alessandro : firmò gli arresti del clan Spada : Il giudice Simonetta D"Alessandro è stata trovata morta nella sua abitazione di Roma: aveva 58 anni La D"Alessandro nel corso della sua carriera al servizio dello Stato si occupò di molti casi di criminalità organizzata: il più recente fu il suo ruolo da gip nell"inchiesto sul clan degli Spada, a Ostia.A dare l"allarme è stato il figlio che ha contattato i carabinieri di Prati non avendo notizie della madre: i militari si sono così recati presso ...

Trovata morta Simonetta D’Alessandro - giudice che arrestò gli Spada/ I colleghi : “Non indossava maschere” : Simonetta D'Alessandro, giudice Trovata morta in casa: autorizzò i 32 arresti nel clan Spada. Le ultime notizie: ipotesi malore, non sono stati trovati segni di effrazione o aggressione(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:55:00 GMT)

Roma - trovata senza vita in casa il giudice Simonetta D'Alessandro : ipotesi malore : Una notizia che lascia veramente di stucco quella che arriva da Roma. Ieri pomeriggio infatti è stata trovata senza vita, nel suo appartamento situato nel centro storico, Simonetta D'Alessandro, giudice presso la X sezione del Tribunale Penale di Roma. A dare l'allarme ai carabinieri della stazione di Roma Prati è stato il figlio di 25 anni che ormai da un giorno non aveva notizie della madre. I militari, dopo essere entrati nell'appartamento, ...

Simonetta D’ALESSANDRO - MORTA IN CASA LA GIUDICE CHE ARRESTÒ GLI SPADA/ Decisiva per il caso Marcone : SIMONETTA D'Alessandro, GIUDICE trovata MORTA in CASA: autorizzò i 32 arresti nel clan SPADA. Le ultime notizie: ipotesi malore, non sono stati trovati segni di effrazione o aggressione(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Simonetta D'Alessandro - morta Gip che indagò sugli Spada/ Ipotesi malore - Anm : "Intelligente e coraggiosa" : Simonetta D'Alessandro, giudice trovata morta in casa: autorizzò i 32 arresti nel clan Spada. Le ultime notizie: Ipotesi malore, non sono stati trovati segni di effrazione o aggressione(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:11:00 GMT)

Roma - morta per un malore il giudice Simonetta D'Alessandro : E' stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Roma Simonetta D'Alessandro, giudice di sezione al Tribunale di Roma che in passato ha ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti ...

Il giudice Simonetta D'Alessandro morta in casa per un malore : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro , giudice di sezione al Tribunale di Roma è stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Roma: in passato ha ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti ...

Trovata morta in casa il giudice Simonetta D’Alessandro. Aveva 58 anni e autorizzò gli arresti del clan Spada : Simonetta D’Alessandro Trovata morta in casa. A lanciare l’allarme è stato il figlio che non la sentiva da qualche ora. Così nella giornata di sabato pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in un appartamento in Passeggiata di Ripetta dove hanno trovato senza vita il magistrato Simonetta D’Alessandro, 58 anni, da qualche mese presidente della X Sezione penale del tribunale a piazzale Clodio, ma prima giudice per le ...

Trovato morto il magistrato Simonetta D’Alessandro giudice al Tribunale di Roma : Sabato pomeriggio è stato Trovato morto nella sua abitazione nel centro storico di Roma il noto magistrato Simonetta D’Alessandro, giudice di

Trovata morta a Roma la giudice originaria di Foggia Simonetta D'Alessandro : Nella Capitale, in cui si era trasferita dopo la carriera a Foggia, la D'Alessandro è stata GIP , giudice per le Indagini Preliminari, in molte inchieste: da Mafia Capitale ai clan di Ostia, dal caso ...

Simonetta D'Alessandro - giudice trovata morta in casa/ Ultime notizie : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro, giudice trovata morta in casa: autorizzò i 32 arresti nel clan Spada. Le Ultime notizie: ipotesi malore, non sono stati trovati segni di effrazione o aggressione(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:02:00 GMT)

Morta in casa il giudice Simonetta D'Alessandro : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Il magistrato Simonetta D'Alessandro trovata Morta in casa a Roma. Nella sua carriera ha seguito importantissime inchieste sulla criminalità organizzata e reati contro la Pubblica...