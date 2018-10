Sherpa trucker jacket in denim | must-have d’autunno

gqitalia

(Di lunedì 8 ottobre 2018) La giacca inè un capo unisex legato a tutti i valori propri del jeans come libertà, ribellione, anticonformismo… Un capo senza tempo nato nei primi anni del ‘900 ma che divenne molto celebre verso la fine degli anni ’60, quando il marchio Levi’s Strauss lanciò sul mercato l’iconica, che proprio lo scorso anno ha festeggiato 50 anni. Questo capo negli anni ’80 e ’90 ha raggiunto l’apice del successo e ora che i marchi moda si rifanno proprio a quell’epoca, è tornato ad essere unche non può mancare nel nostro guardaroba. Se siete tra quelli che anche in autunno non riescono a fare a meno del proprio giubbino di jeans, ecco per voi alcuni modelliincioè foderati in caldi e morbidi tessuti, naturali o sintetici o con imbottitura. Segno distintivo? Il colletto in shearling. For All Manking e Diesel puntano ...