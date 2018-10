Serie B | Ternana ricorre a Tar del Lazio

Sentenza Tar Serie B - Bandecchi (patron Ternana) : “E’ una supercazzola” : Ternana, dopo aver letto la Sentenza del TAR con i suoi avvocati parla il patron Stefano Bandecchi a Radio Cusano Campus. Bandecchi, cosa ne pensa? “Risponderò con una parola, facendo una breve premessa: sinora avevamo le idee poco chiare, ora invece le abbiamo molto confuse. Direi quindi che siamo di fronte ad una Sentenza che potrebbe essere definita una supercazzola”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Caos Serie B e Serie C - la Ternana minaccia : “in campo con riserva” : Il Collegio di difesa della Ternana Calcio S.p.A di concerto con la proprietà e con il Presidente ha informato la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la F.I.G.C. che qualora la Ternana Calcio S.p.A. sia costretta a partecipare alla gara in programma nel calendario di Lega Pro nel prossimo fine settimana, tale partecipazione a detto campionato dovrà intendersi con riserva in quanto è ferma ...

Calcio : accolto ricorso al Tar di Ternana e Pro Vercelli. Le squadre tornano in corsa per i ripescaggi di Serie B : E’ gran caos nel Calcio italiano e non è certo una novità. La sentenza del Coni di pochi giorni fa aveva annullato le speranze di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena, di essere ripescate in Serie B. Oggi la decisione del Tar ha rimesso in discussione tutto. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso presentato da Ternana e Pro Vercelli e ora la commissione dovrà riunirsi nuovamente per esprimersi sul ...

Serie C - rinviate Rimini-Ternana e Monopoli-Catania : “Il Rimini F. C. rende noto che, in seguito all’accoglimento del ricorso presentato dalla Ternana alla prima Sezione del Tar del Lazio, la gara Ternana-Rimini in programma mercoledì 19 settembre alle ore 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi”. “La Lega Pro, a seguito della decisione di sospensione adottata dal Tar del Lazio, comunica che la gara Monopoli-Catania è stata rinviata a data da destinarsi”. Caos sempre più evidente ...

Serie B - sì ai ricorsi di Pro Vercelli e Ternana dal Tar del Lazio : ... - si legge nei decreti monocratici - sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ...

Serie B a 19 squadre : il Tar accoglie il ricorso della Ternana : Gli umbri come Pro Vercelli, Novara, Siena e Catania tornano a sperare nel ripescaggio. Sospesi i rispettivi turni in Serie C

Ripescaggi Serie B - accolto il ricorso al TAR di Ternana e Pro Vercelli : ... per il 19 settembre 2018, " sussistano i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ...

Serie B - accolto il ricorso al TAR di Ternana e Pro Vercelli : Al momento, quindi, la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport non è considerata definitiva, pertanto la commissione , presieduta da Franco Frattini, dovrà nuovamente esprimersi sul futuro del ...

Serie B e C nel caos - accolto il ricorso della Ternana : “adesso si sospendano le gare” : Il Tar potrebbe ribaltare ancora una volta la composizione dei campionati di Serie B e C, la Ternana chiede di non giocare “Mi aspetto che le partite delle squadre ‘ripescabili’ in Serie B vengano sospese“. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, dopo il provvedimento con cui il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia del Coni ...

Serie B - il presidente della Ternana : 'Così si allontanano gli sportivi' : Da quello che ho letto è stato il modo per non decidere': a dirlo è il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, dopo la decisione del Collegio di garanzia dello sport di confermare la Serie B a 19 ...

Ripescaggi Serie B/ Campionato a 19 o 22? Siena - Novara - Catania - Ternana - Pro Vercelli sperano : verdetto oggi : Ripescaggi Serie B, Campionato a 19 o 22? Siena, Novara, Catania, Ternana, Pro Vercelli sperano: il verdetto è atteso per oggi da parte del Collegio di Garanzia(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Serie A Frosinone - il 7 settembre amichevole con la Ternana : ... ma il Frosinone di Moreno Longo non si ferma e il 7 settembre disputerà alle ore 15.00 un test amichevole contro la Ternana presso la 'Città dello Sport' di Ferentino. Per motivi logistici la gara ...

Serie B : la Ternana crede nel ripescaggio - il comunicato : ... ai fini della possibile integrazione degli organici' rimane in vigore fino alla decisione nel merito che il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite assumerà il 7 settembre 2018. E' stato ...