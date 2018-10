Serie A | l’ex arbitro De Marco | “Per il Var ci vorranno alcuni anni”

La nuova vita di Gilardino : l’ex attaccante riparte dalla Serie D : Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, dopo aver segnato 188 gol in Serie A, Alberto Gilardino ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Il campione del Mondo 2006, infatti, sarà il braccio destro di Serafino Di Loreto, presidente del Rezzato (formazione di Serie D, girone B). I bresciani puntano a conquistare la promozione […] L'articolo La nuova vita di Gilardino: l’ex attaccante riparte dalla Serie D proviene da ...

Vittoria Deganello dopo Mattia Marciano - l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ beccata con un calciatore di Serie A : Vittoria Deganello dopo Mattia Marciano ha voltato pagina? L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ insieme ad un calciatore del Chievo Vittoria Deganello, dopo la storia con il tronista di ‘Uomini e Donne’ Mattia Marciano, ha voltato pagina? L’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5, proprio come Sara Affi Fella, pare abbia preferito all’ex tronista un bel calciatore. Se Sara, però, ieri ha ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Atalanta 2-0 : una doppietta dell’ex Petagna stende i bergamaschi : La SPAL batte 2-0 l’Atalanta nel posticipo della quarta giornata della Serie A di Calcio. Gli Estensi grazie ad una doppietta proprio dell’ex nerazzurro Andrea Petagna, trovano una bella vittoria e vanno così al secondo posto in classifica con nove punti, confermando un avvio stagionale ben oltre le aspettative. Prestazione opaca invece per la squadra di Gasperini, che prosegue così il momento negativo. Avvio di partita con ritmi piuttosto bassi ...

Nazionale - l’ex ct Donadoni : “Pochi italiani in Serie A - si fa poco perchè le cose cambino” : L’ex ct della Nazionale, Roberto Donadoni, ha commentato su Radio 24 le parole di Roberto Mancini, secondo cui in Serie A non giocano abbastanza italiani: “Credo che bisogna avere un po’ di equilibrio in questi casi: quando ci si ritrova da una parte diventa facile fare certe considerazioni in virtù del fatto che dall’altra parte c’è qualcosa che non ti torna o non ti fa comodo. È un po’ il gioco delle ...

“Fate sesso con mia moglie - vi prego!”. L’annuncio choc dell’ex calciatore di Serie A : Voleva far credere a tutti che la ex moglie fosse una poco di buono. E invece è stato beccato. Vecchia conoscenza per tutti gli appassionati di calcio italiani: come dimenticare Thomas Repka, l’ex difensore ceco molto noto per la sua durezza e vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi con la Fiorentina? Oggi ha 44 anni ed è stato condannato a sei mesi di carcere in seguito alla denuncia sporta dalla sua ex moglie: ecco ...

Sarri rinnega la Serie A - l’ex allenatore del Napoli già ‘affezionato’ alla Premier : “qui non è una guerra” : Maurizio Sarri preferisce la Premier League, il nuovo mister del Chelsea rinnega già la Serie A e le sue dinamiche ‘aggressive’ Le differenze tra Serie A e Premier League? Ce le spiega Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli, volato oltremanica per allenare il Chelsea, come si legge su Gazzetta dello Sport, ha spiegato le diversità tra la massima Serie calcistica italiana e quella inglese. “In Italia è una guerra ...