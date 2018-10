Serie A | arriva il primo esonero | il Chievo silura D' Anna | Ventura ad un passo

The Italian Gamers : arriva la seconda puntata della web Serie dedicata all'esport italiano : The Italian Gamers è la web serie targata Red Bull che racconta il Team Forge e la storia del panorama eSport Italiano.La seconda puntata della serie è disponibile sul sito ufficiale di Red Bull a questo indirizzo, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Read more…

Huawei Video arriva in Italia : ecco lo streaming di film - Serie TV e altri contenuti secondo Huawei : Huawei Video è arrivato in Italia per smartphone e tablet Huawei e Honor: ecco quanto costa e cosa offre lo streaming Video di film e serie TV di Huawei. L'articolo Huawei Video arriva in Italia: ecco lo streaming di film, serie TV e altri contenuti secondo Huawei proviene da TuttoAndroid.

Le Cronache di Narnia arrivano su Netflix : acquistati i diritti per film e Serie tv : Sette libri, più di 100 milioni di copie venduti ed una saga diventa famosa in ogni angolo del mondo: Netflix si butta nel mondo di una delle saghe letterarie più note, annunciando un accordo pluriennale con The C.S Lewis Company per realizzare film e serie tv tratti proprio da Le Cronache di Narnia, saga di libri scritti dal celebre autore.Di materiale, d'altra parte, ce n'è davvero tanto: scritti tra il 1950 ed il 1956, i sette libri ...

«Maniac» è la Serie di cui tutti parlano. Ecco perché vederla (e arrivare fino in fondo) : Maniac, perché vederlaManiac, perché vederlaManiac, perché vederlaManiac, perché vederlaManiac, perché vederlaManiac, perché vederlaUna storia ambientata in un passato futuristico alla Brazil di Terry Gilliam, dove due malati di mente si sottopongono a un test farmaceutico controllato da un computer parlante e pensante e vivono avventure immaginarie ispirate a cult del cinema e della letteratura. Spiegarvi cos’è Maniac, la nuova serie ...

Manifest - la Serie evento firmata Zemeckis arriva in Italia : Parte stasera, per andare in onda ogni lunedì in prima serata su “Premium Stories” Manifest una delle serie pià attese della stagione: 13 appuntamenti visibili sulle piattaforme Mediaset Premium (canale 317) e SKY Italia (canale 122). 7 Aprile 2013. Il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vennero più ritrovati. 4 Novembre 2018. Oltre cinque anni e mezzo dopo, ...

Ripescaggi Serie B - arriva la decisione del Tribunale Federale : ecco il format del campionato cadetto : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena sull’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini che hanno fissato il format della Serie B a 19 squadre. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dal ...

Ripescaggi Serie B - arriva la decisione del Tribunale Federale : ecco il format del campionato cadetto : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena sull’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini che hanno fissato il format della Serie B a 19 squadre. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dal ...

Serie tv. Arriva Manifest di Robert Zemeckis - considerato il nuovo Lost : È in arrivo il nuovo Lost, o almeno così dicono. Si tratta di Manifest, mistery drama che dopo il successo (sia di ascolti che di critica) ottenuto negli Stati Uniti è pronto per conquistare anche il pubblico italiano. Il debutto è previsto per stasera, 1° ottobre, in prima serata su Premium Stories (visibile al canale 317 di Mediaset Premium e al canale 122 di Sky Italia). Dietro a questa Serie tv c’è poi un nome che è una vera garanzia: ...

L'elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe non arrivare mai in Italia : ... dove Apple per attivarla ha dovuto ottenere prima l'autorizzazione della Food and Drugs Administration, ma per avere il semaforo verde dalle analoghe autorità in giro per il mondo - Italia compresa -...

Netflix - arriva Baby : Serie tv sulle baby squillo ai Parioli con Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari : Nella sua cameretta, seduta davanti alla toilette bianca in legno, la ragazza giovanissima, dalla lunga capigliatura in piega, è di spalle: è vestita con una candida sottoveste di seta; si guarda ...

Netflix - arriva Baby : Serie tv sulle baby squillo ai Parioli con Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari : Nella sua cameretta, seduta davanti alla toilette bianca in legno, la ragazza giovanissima, dalla lunga capigliatura in piega, è di spalle: è vestita con una candida sottoveste di seta; si guarda ...

Fantacalcio : Consigli Formazione 7^ Giornata Serie A 2018-2019 : Roma-Lazio e Juventus-Napoli ma i bonus arrivano da Milano : Se giustamente l’attenzione degli appassionati di calcio sarà tutta per i big match di sabato, altri incontri turberanno le fantasie dei fantaallenatori. Icardi e compagni ospitano il Cagliari e si prevedono momenti difficili per il pur ottimo Cragno. Ugualmente Piatek, impegnato in terra frusinate, non dovrebbe avere troppi problemi a incrementare i suoi record. Insomma ricordatevi, la Serie A non è la Premier e grandi incontri non ...

Untraditional 2 - la Serie tv di Fabio Volo arriva su Comedy Central : Casa nuova per Fabio Volo e per la sua serie tv Untraditional. La seconda stagione, infatti, va in onda da questa sera, 25 settembre 2018, alle 21:00, su Comedy Central (canale 128 di Sky). In occasione della première, però, i primi due episodi saranno trasmessi in simulcast anche su Mtv (canale 130) che, dalla settimana prossima, manderà invece in onda le repliche il lunedì successivo, alle 22:50.La seconda stagione di Untraditional ...

3 - arrivano iPhone XS - iPhone XS Max e Apple Watch Series 4 : Roma, 24 set., askanews, - 3 annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, gli iPhone più avanzati di sempre, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la ...