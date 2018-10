Scuola | è troppo presto iniziare alle otto?

Il video della rapper è troppo spinto - la Scuola d'élite è costretta a scusarsi : Una prestigiosa scuola privata londinese è stata costretta a scusarsi dopo dato in affitto i suoi edifici per la realizzazione di un video musicale della rapper Stefflon Don. Secondo il Daily Mail , ...

Lavoro - stipendi medi PA : alla Scuola - purtroppo - la maglia nera : La Ragioneria dello Stato ha provveduto a rendere noti gli ultimi dati relativi alla Pubblica Amministrazione, riguardanti l’anno 2016: c’è subito da sottolineare il notevole aumento delle posizioni cosiddette flessibili, quasi 23mila in più in un anno, in percentuale il 7,8 per cento in più. Pubblica Amministrazione: in aumento le assunzioni sulla scuola Sono 288.946 i lavoratori che prestano […] L'articolo Lavoro, stipendi ...