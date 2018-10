Scuola | commissariato il ministro Bussetti | la sentenza di oggi del Tar del Lazio

scuolainforma

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ildell’Istruzione, Marcodal Tar delin quanto il Ministero dell’Istruzione non ha ripristinato la seconda ora di primo strumento nel biennio dei licei musicali. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dall’Anief riguardante la mancata esecuzione da parte del Miur delle sentenze che imponevano il suddetto ripristino anche per l’anno scolastico appena iniziato. Come riportato dal quotidiano ‘Repubblica‘, il presidente del sindacato, Marcello Pacifico, ha sottolineato come ‘nonostante il provvedimento favorevole già ottenuto dai nostri legali, il Miur ha continuato a indicare soltanto un’ora anche per il corrente anno scolastico per la formazione degli organici dei licei musicali”., ladisulla mancanza della seconda ora di primo strumento I ...