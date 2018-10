Scuola | classi pollaio | M5S deposita la sua proposta di legge

Classifica Generale provvisoria vede in testa tre equipaggi italiani con tre driver siciliani della Scuola di Campobello di Mazzara : Al termine della prima tappa della Targa Florio Classica 2018, disputatasi ieri,la Classifica Generale provvisoria vede in testa tre equipaggi italiani con tre driver siciliani della scuola di ...

Scuola - assegnazioni docenti alle classi : ecco i chiarimenti del senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni, ha pubblicato sul quotidiano ‘Italia Oggi‘ una nota riguardante l’assegnazione dei docenti alle classi. Il senatore è partito dalla considerazione relativa all’accorpamento di molte scuole in un unico istituto scolastico: tutto ciò ha prodotto la formazione di istituzioni scolastiche comprendenti plessi che, molto spesso, risultano ubicati in Comuni ...

Scuola - classi pollaio ultime notizie : è piena emergenza - i docenti non ce la fanno più : Il problema delle classi pollaio è uno di quelli maggiormente sentiti dalla Scuola pubblica italiana, soprattutto a causa delle difficoltà incontrate dagli insegnanti nello svolgere la propria attività, già abbastanza stressante di per sé stessa. classi pollaio, è piena emergenza Un caso emblematico è quello dell’istituto professionale ‘Marignoni Polo’, Scuola statale del centro di Milano dove l’anno scolastico ...

Scuola - presentato Ddl che mette fine alle classi pollaio : Il M5S dichiara guerra alle classi pollaio, divenute quasi una prassi a seguito del progressivo innalzamento numerico degli iscritti per classe imposto dagli ultimi governi. Il Movimento Cinque Stelle,...

Scuola - classi pollaio : pronta la proposta di legge del Movimento 5 Stelle - ecco il testo : La deputata pentastellata Lucia Azzolina ha presentato su Facebook la sua proposta di legge contro le cosiddette ‘classi pollaio‘: nei giorni scorsi l’esponente del Movimento Cinque Stelle è stata aspramente criticata a motivo delle questioni legate alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento e dei diplomati magistrale. In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, si legge: ‘ecco la mia proposta di legge ...

Scuola vandalizzata a Milano : grandi e piccoli volontari puliscono le classi : Ripuliti i locali dalle scritte razziste e omofobe, sdegno e condanna contro "la violenza dell'intolleranza". E l'assessore Del Corno attacca Salvini

Scuola - assegnazioni alle classi nel caos : docenti divisi su comuni diversi : Un vero e proprio caos per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, in un articolo firmato da Carlo Forte, sottolinea il grave disagio a cui sono sottoposti molti docenti, disagio derivante dalla diminuzione del numero degli alunni e dal dimensionamento scolastico che ha portato all’accorpamento di molte scuole in un’unica istituzione scolastica. Ne deriva che ...

Prime tre classi alla Scuola Media di Ciconia. Sì al progetto definitivo per le aree esterne : Dopo otto lunghi anni di lavori funzionali al miglioramento sismico e strutturale ma anche quelli relativi a riduzione dei consumi energetici, adeguamento degli impianti e opere di finitura, la Scuola ...

Scuola - nuove classi di concorso Afam : di cosa si tratta? : Pubblichiamo il comunicato Msa (Multi Service Association) riguardante le nuove classi di concorso Afam per cui non sono mai stati attivati percorsi abilitanti e la risposta di Msa dell’eventuale abilitazione sulle specifiche classi di concorso (nonostante questa non sia mai stata prevista). Di seguito, vi proponiamo il testo integrale. nuove classi di concorso Afam: di […] L'articolo Scuola, nuove classi di concorso Afam: di cosa si ...

Scuola - a un mese dall’inizio torna il problema delle “classi pollaio” : a Todi 39 studenti in una sola aula : Trentanove studenti in una sola classe. A un mese dall’inizio della Scuola torna d’attualità il problema delle cosiddette “classi pollaio”. A sollevarlo è una lettera arrivata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, dal liceo Jacopone di Todi, in provincia di Perugia. A scrivere la missiva – che è stata pubblicata anche sul sito OrizzonteScuola.it – è Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di ...

Scuola ultime notizie - classi pollaio : ‘Ministro Bussetti - cominciamo male’ : Ministro dell’Istruzione nuovo, anno scolastico nuovo, problemi vecchi. Verrebbe da dire che, seppur siano cambiate molte cose ai vertici della politica, la Scuola pubblica è costretta a fare i conti con le solite emergenze, gravi. Una di queste è senza dubbio quella delle cosiddette ‘classi pollaio’ che, anche quest’anno, torneranno a pesare non poco sullo svolgimento regolare delle lezioni […] L'articolo Scuola ...

Vaccini - associazione presidi contro la ministra Grillo : “Senza certificati Asl stop a Scuola. No a classi differenziali” : L’associazione nazionale dei presidi non intende rispettare quanto contenuto nella circolare della ministra Giulia Grillo, ma al contrario farà riferimento solo a quanto stabilito dal decreto Lorenzin: ovvero a settembre i genitori dei bambini che andranno ai nidi e alle materne dovranno presentare il certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dalla Asl, altrimenti i piccoli non potranno frequentare. “Il diritto alla Salute è ...

Scuola - elenchi classi di concorso in esubero : aggiornamento del 7 agosto : Si è già iniziato a pubblicare gli elenchi delle classi di concorso in esubero. Gli Uffici scolastici provinciali hanno cominciato dopo la pubblicazione dei movimenti della secondaria di II grado. Quando si verifica un esubero? Si verifica quando non ci sono cattedre di diritto in provincia, per cui non possono esserci immissioni in ruolo. Chi […] L'articolo Scuola, elenchi classi di concorso in esubero: aggiornamento del 7 agosto proviene ...