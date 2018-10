Scontro tra due navi al largo della Corsica | chiazza di carburante di 20 km nel santuario

Savona : "L'Ue mantiene il pilota automatico anche se andiamo contro un iceberg. Scontro tra Italia e Bruxelles? Deciderà il popolo" : ROMA - 'Dicono che il 2,4% di deficit sia troppo, in Italia? Che cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che cambia segno e il rallentamento della crescita internazionale?'. Il ministro degli ...

Venezia : Annone Veneto - Scontro tra auto e camion - ferite tre donne : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti stamane nei pressi dell’incrocio della SP 60 tra Via Paludi e l’incrocio della SS14 Via Triestina ad Annone Veneto per lo scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante: ferite tre donne a bordo del mezzo leggero. I pompieri arrivati

Scontro tra due auto a Levane - ferito un 31enne : Uno Scontro tra due auto si è verificato a Levane, in via Valiani. Nell'incidente è rimasto ferito un ragazzo di 31 anni residente a Reggello. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno ...

Scontro tra due navi a largo della Corsica - allarme inquinamento : Collisione tra due navi a largo della Corsica. Paura per il pericolo inquinamento. Sono intervenuti anche alcuni mezzi da Golfo Aranci. La collisione è accaduta nelle acque internazionali quando la ...

Scontro navi tra Genova e la Corsica - pericolo ambientale : (Foto: premar-mediterranee.gouv.fr) Domenica 7 ottobre due navi si sono scontrate sulla rotta tra Genova e Bastia. Secondo le informazioni diramate dalle autorità la Virginia, una portacontainer cipriota, era ferma in acqua forse a causa di un’avaria quando la Ulisse, traghetto per il trasporto di cose e persone, l’ha urtata. Non si registrano feriti ma l’impatto ha causato la fuoriuscita di circa 600 metri cubi di carburante che hanno prodotto ...

Terremoto Catania - geologi : elevata sismicità della Sicilia dovuta allo Scontro tra placca africana ed euroasiatica : "La grande vulnerabilità del nostro patrimonio artistico e culturale, che in Sicilia come nel resto d'Italia costituisce il simbolo dell'Italia nel mondo " prosegue Alba " impone interventi ...

Corsica - Scontro tra due navi : carburante riversato in mare - chiazza di 10 Km quadrati : Il traghetto tunisino Cotunav Ulysse si è scontrato con la nave portacontainer cipriota Csl Virginia: l'impatto ha causato lo squarcio dello scavo e la fuoriuscita di 600 metri cubi di carburante.Continua a leggere

Scontro tra due navi tra Genova e la Corsica : chiazza di carburante di 10 km quadrati in mare : È allarme in mare, tra Genova e la Corsica, dove un traghetto e una portacontainer - entrambi partiti dal porto della Superba - si sono scontrati, causando un'ingente perdita di carburante. L'impatto ...

Corsica - allarme inquinamento dopo Scontro tra navi : “Chiazza di carburante da 10 chilometri quadrati in mare” : E’ allarme inquinamento dopo la collisione tra due navi avvenuta domenica mattina a 14 miglia da Capo Corso: la fuoriuscita di carburante in seguito ha prodotto una chiazza che si è estesa in mare per circa 10 chilometri quadrati. Secondo la Guardia Costiera italiana la nave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera cipriota, ha perso in seguito all’urto con la nave Ro-ro ‘Ulysse’ (battente bandiera tunisina) circa 600 ...

Strage verso festa matrimonio - 20 morti in Scontro New York : La Strage verso la festa di matrimonio. Una limousine con a bordo gli invitati si scontra con un'altra vettura: il bilancio e' di almeno 20 morti, di cui 18 - secondo indiscrezioni - viaggiavano nella ...

Tu si que vales - Scontro durissimo tra Mammucari e Zerbi : "Mi manchi di rispetto" : La seconda puntata di Tu si que vales è stata piuttosto 'calda' e movimentata agli occhi di telespettatori. Dopo il durissimo scontro tra Maria De Filippi e un'artista mancata che ha insultato tutti, ...

Gf Vip 2018 - caos nella notte : è Scontro tra la Marchesa e i concorrenti : caos nella notte al Gf Vip 2018: scontro tra la Marchesa e i concorrenti Stanotte c’è stato un po’ di caos al Gf Vip 2018: la Marchesa e i concorrenti ci hanno permesso di ricostruire i fatti durante lo scontro che hanno avuto a pranzo. Anzi, dovremmo parlare di un confronto più che di scontro. […] L'articolo Gf Vip 2018, caos nella notte: è scontro tra la Marchesa e i concorrenti proviene da Gossip e Tv.