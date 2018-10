Savona | nel governo nessuno vuole lasciare l' Europa o l' euro

Def - Savona : Pil può raggiungere il 2% nel 2019 e il 3% nel 2020 : 'Cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che cambia segno e con il rallentamento della crescita internazionale?'. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, incontrando la ...

Savona : sabato alla Ubik "La fiaba di Robin Foood. Tre verdurine si avventurano nel mondo e..." : sabato 6 ottobre alle ore 16,30 presso la Libreria Ubik:"La fiaba di Robin Foood. Tre verdurine si avventurano nel mondo e..." Una tenera e istruttiva storia di amicizia e bontà. Incontro per bambini ...

Una lapide in ricordo dei militari caduti nella II Guerra Mondiale a Savona : Sabato 6 ottobre ore 10 nel Cimitero di Zinola " Campo "V" dei Valorosi avrà luogo la cerimonia promossa dalla Opera Nazionale caduti senza croce, Delegazione SAvona di scoprimento delle lapidi che ...

Spaccio di droga nel centro di Savona - sgominata banda di richiedenti asilo - : Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro provvedimenti di divieto di dimora, trenta denunciati. E' il bilancio dell'operazione "Piazza Pulita" condotta a Savona dalla Polizia di Stato e ...

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...

Manovra - Tria “Non mi dimetto”/ Ultime notizie - Savona contraddice il Mef “Nel 2019 crescita del 3%” : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Le parole del titolare del Mef(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:18:00 GMT)

Nell’interesse dell’Italia - sostegno trasversale al Progetto Savona : Nei giorni scorsi, il ministro per gli Affari europei Paolo Savona ha inviato ai governi dell'Unione e alla Commissione europea un Progetto già dal titolo opportunamente ambizioso: "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa". Il riferimento, come indicato nella premessa, a "una politeia, invece della consueta governance, esprime una politica per il raggiungimento del bene comune, mentre la seconda - mutuata ...

Savona - tutto pronto per Festival Nazionale del Doppiaggio "VOCI nell'Ombra" - VIDEO - : A partire dal 2015, infatti, la Società Italiana degli Autori ed Editori sostiene il Festival nell'ambito di una politica dedicata a promuovere e a valorizzare i nuovi talenti e il loro percorso ...

SPILLO/ 1. Savona ha un Piano A per restare nell'euro - e lo si sapeva da tempo - : Il ministro Savona ha inviato a Bruxelles un documento in cui chiede nuovi accordi per la crescita e più investimenti. Altro che uscire dall'euro.

17ENNE MUORE ANNEGATO NEL LAGO DI OSIGLIA/ Ultime notizie Savona : fatale forse una congestione : Savona, 17ENNE morto ANNEGATO nel LAGO di OSIGLIA: Ultime notizie, il tuffo fatale davanti agli amici e al fratello. La rianimazione a riva non è purtroppo servita: mistero su cause(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 23:30:00 GMT)

Savona - 17enne morto annegato nel lago di Osiglia/ Ultime notizie - tuffo fatale davanti al fratello ed amici : Savona, 17enne morto annegato nel lago di Osiglia: Ultime notizie, il tuffo fatale davanti agli amici e al fratello. La rianimazione a riva.

Genova rilancia gli investimenti. Per Savona potrebbe raddoppiare il PIL nel 2019 : L'economista, collocato presso un ministero "orizzontale" dopo il placet sulla sua nomina alla guida dell'Economia, intenderebbe portare questa proposta alla Commissione europea in autunno, nell'...

Tutti gli eventi nella provincia di Savona per una domenica di svago : Dopo la giornata di Lutto Nazionale che ha portato al giustificato rinvio di una buona parte delle manifestazioni nel savonese, si riparte da domenica 19 agosto con sagre, concerti, appuntamenti ...