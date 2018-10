“Sarà un ottobre da record!” Meteo | questo mese cambia tutto di nuovo L’italia in

caffeinamagazine

: In seguito all’arresto di #DomenicoLucano, le registe e produttrici del film documentario Un Paese di Calabria deci… - VauroSenesi : In seguito all’arresto di #DomenicoLucano, le registe e produttrici del film documentario Un Paese di Calabria deci… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT sarà a Firenze martedì 9 ottobre - Mov5Stelle : 'Sono su una delle strade che porta al Circo Massimo dove il 20 e 21 ottobre ci ritroveremo tutti insieme per la 5°… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) E mentre in Italia milioni di persone hanno già tirato fuori le giacche invernali e i cappotti (ma anche calzettoni pesanti e maglioni di lana) irologi ci mettono in guardia sull’ennesima rivoluzione metereologica. Insomma, altro che autunno, il caldo torna a farsi sentire in quasi tutta Italia. Nel corso della settimana un robusto campo di alta pressione presente sull’Europa centro-orientale comincerà ad interessare anche parte dell’Italia facendo aumentare le temperature su molte regioni, anche se non su tutte e non per tutta la settimana. Il team del sito www.iL.it comunica che a partire da oggi il maggior irraggiamento diurno farà schizzare le temperature sopra i 24°C al Nordest, sulle regioni centrali tirreniche, sulle due Isole maggiori e su gran parte del Sud. Su città come Trieste, Padova e Bologna si toccheranno i 25-26°C, invece a Firenze, Roma, Napoli e ...