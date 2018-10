Sanità | pm Milano | una denuncia al giorno

Sanità - 3 casi di legionella a Milano : morta un’anziana : Tre casi di legionella , di cui uno letale, si sono verificati in questi giorni a Milano . A essere colpiti dal batterio un uomo di 66 anni, “che è stato già dimesso”, e una coppia di coniugi di cui il marito 88enne “è tuttora ricoverato presso l’ospedale Niguarda, mentre la moglie”, di 92 anni, “è purtroppo deceduta. Le indagini epidemiologiche dell’Ats sono tuttora in corso. Riteniamo quindi, fino a ...

Milano - primo morto per eroina sintetica : diramata un'allerta sanitaria : Quando, nell'aprile 2017, il personale medico sanitario si è trovato di fronte il cadavere di un uomo sulla quarantina con accanto una siringa, un accendino ed una bustina con dentro qualche milligrammo di polvere scura, subito ha pensato ad un'overdose da eroina . Invece, a 18 mesi di distanza, l’Istituto superiore di sanità ha diramato un’allerta di «grado 3» spiegando che quell'uomo trovato senza vita alle porte di Milano , era morto per ...

Milano - finestra aperta : malata si suicida/ Gip : “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa” : Milano , operatrice lascia finestra aperta : malata si suicida . Gip: “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa” . Le ultime notizie: l'accusa è di omicidio colposo(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:45:00 GMT)

Sanità - oggi la prima pietra ‘iceberg’ : nasce il nuovo Polo del San Raffaele di Milano : “Un monumento ai pazienti e alla Sanità italiana. Non solo bello da vedere”, con la sua forma che richiama quella di un iceberg, ma “hi tech”. Parola d’ordine: “Trasparenza”. Può essere descritta così la torre ecosostenibile che sorgerà all’Irccs San Raffaele di Milano per ospitare il nuovo Polo chirurgico e delle urgenze, i familiari potranno seguire il percorso del loro caro in tempo reale con ...