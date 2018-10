Sanità | Grillo | “Basta con i medici ‘usa e getta’”

Economia : ministro Sanità Grillo a 'La Verità' - non sono in uscita e non ci saranno tagli nel settore : Roma, 08 ott 10:33 - , Agenzia Nova, - Il ministro della Sanità, Giulia Grillo, in una intervista a "La Verità", risponde alle voci che la danno in uscita, forse perché all'ottavo mese di gravidanza: "...

Grillo - servono importanti risorse Sanità - mi batterò : "Ho detto in tutti gli incontri che ho avuto nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio, al vice premier Di Maio, al ministro dell'Economia e a tanti colleghi ministri che sulla Sanità è arrivato il momento di #investire. Dobbiamo trovare risorse importanti e mi batterò affinché questo avvenga". E' quanto scrive in un post su ...

Grillo : "Soldi per Sanità anche da lotta a cattiva spesa" : "Ho detto in tutti gli incontri che ho avuto nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio, al vicepremier Di Maio, al ministro dell'Economia e a tanti colleghi ministri che sulla #sanità è arrivato ...

Manovra : Grillo - 1 miliardo in più per fondo sanitario 2019 : ... anche in considerazione della 'fuga' dei professionisti dal Ssn, che si è registrata negli ultimi anni, nella consapevolezza che avviando una efficace politica per il personale potrà essere ...

Sanità : a un anno aggressione dottoressa violentata scrive a Grillo : Roma, 19 set., askanews, - 'Rinnovo il mio appello, sempre più disperato, a lei dottoressa Giulia Grillo che è rivestita oggi di una carica istituzionale e politica prestigiosissima e di enorme ...

Il ministro Grillo annuncia il taglio del superticket sanitario. Ma il Tesoro frena : "Servono 800 milioni" : C'è anche l'abolizione del superticket sanitario nel grande calderone delle misure che il governo intende inserire nella manovra di bilancio. Ad annunciarlo, in un'intervista al Fatto Quotidiano, è il ministro della Salute Giulia Grillo, per la quale il taglio della tassa da 10 euro sulle visite specialistiche sarebbe a costo zero. A finanziarlo sarebbero infatti i risparmi derivanti dalla ricontrattazione con le aziende ...

L’annuncio della ministra della Salute Giulia Grillo : “Aboliremo il superticket sanitario” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, annuncia l'abolizione del superticket sanitario e prospetta una rimodulazione del ticket, "aiutando innanzitutto le fasce più deboli, come gli anziani". Per trovare le risorse la ministra punta su un taglio agli sprechi sui farmaci: "Lavoriamo a misure per risparmi mirati".Continua a leggere

Giù il ticket e nuovi medici : la Sanità secondo Grillo (e la reprimenda dell'Oms) : secondo il report dell'organizzazione mondiale della sanità l'Italia è ben lontana dal raggiungimento di una adeguata...

Sanità - Grillo : “Non c’è allarme Tbc in Italia” : “Non c’è allarme Tbc in Italia. Altrimenti il ministero della Salute o l’Istituto superiore di Sanità lo avrebbero segnalato. Anzi, il numero dei casi si è ridotto negli anni, passando da 9,5 per 100.000 abitanti del ’95 a 6,5 per 100.000 del 2017”. Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, rispondendo a una domanda dei giornalisti dopo il post del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che su Facebook, ...

Giulia Grillo : lavoriamo per ridurre i ticket della Sanità : "Le prime interlocuzioni che ci sono state con il ministero dell'Economia, in vista della legge di bilancio, ci incoraggiano". L'obiettivo è anche di ridurre la spesa per la salute a carico dei ...

Nomina commissario ad acta della Sanità molisana - Toma scrive a Conte - Giorgetti - Grillo - Tria - Stefani e Mattarella : Tale Mozione, che pure si allega, è stata trasmessa, oltre che al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e della Finanze, che ...

Sanità - i genitori tarantini al Ministro Grillo : “L’Ilva ci avvelena - ora basta” : I genitori tarantini scrivono al Ministro della Salute Giulia Grillo per denunciare la grave situazione che sta vivendo la città e chi abita nei quartieri vicino l’Ilva: “Il piombo nel sangue dei bambini, gli inquietanti e sospetti disturbi del neurosviluppo nei bimbi che vivono nei quartieri a ridosso della zona industriale, e il naftalene nelle urine delle donne di Taranto, sono solo alcuni esempi – denunciano i genitori ...

"La profilassi causa l'autismo" Così la Grillo in Parlamento faceva terrorismo sanitario : Sono ormai diventati virali alcuni video (rilanciati persino ieri dall'ex premier Matteo Renzi) in cui Paola Taverna , paladina M5s dei No Vax, urla in un italiano improbabile al Senato che gli italiani sono delle pecore e i vaccini "marchi per le bestie". In un altro la stessa Taverna va in giro per l'Italia a dire che per vaccinarsi una volta bastava andare a trovare i familiari ("Se poco poco c'avevo un cugino con le malattie esantematiche ...

«La profilassi causa l'autismo» Così la Grillo in Parlamento faceva terrorismo sanitario : Felice Manti Sono ormai diventati virali alcuni video, rilanciati persino ieri dall'ex premier Matteo Renzi, in cui Paola Taverna , paladina M5s dei No Vax, urla in un italiano improbabile al Senato ...