Sangalli | L' Italia perde 34 miliardi per infrastrutture carenti

ilgiornale

: RT @Confcommercio: #forumconftrasporto #sangalli connettere l’Italia e promuovere la mobilità sostenibile - Barbara64356610 : RT @Confcommercio: #forumconftrasporto #sangalli connettere l’Italia e promuovere la mobilità sostenibile - Barbieri1Marco : RT @Confcommercio: #forumconftrasporto #sangalli connettere l’Italia e promuovere la mobilità sostenibile - Confcommercio : #forumconftrasporto #sangalli connettere l’Italia e promuovere la mobilità sostenibile -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ogni anno l'34di euro a causa delle carenze infrastrutturali che limitano i trasporti. Ne è convinto il presidente di Confcommercio, Carlo, secondo cui ci sono sono difetti strutturali che "comprimono la produttività sistemica dell'e rendono il nostro paese meno competitivo". "Tra questi, le carenze infrastrutturali del nostro Paese: ci fannore circa 34di euro all'anno, 2 punti di Pil", ha spiegato aprendo il Forum di Confrasporto, "I nostri autotrasportatori subiscono la concorrenza sleale di operatori esteri e le nostre merci viaggiano più lentamente e con maggiori costi. Dunque, il nostro è un paese ancora largamente disconnesso, un paese che non è riuscito a far funzionare l'intermodalità. Senza, peraltro, far rispettare il principio chi meno inquina meno paga, principio che dovrebbe premiare con minori tasse chi usa veicoli più ...