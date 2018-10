Samsung Cloud apre ai PC divenendo accessibile tramite browser

Nuova veste per il Samsung Galaxy Note 9 : eccolo nella colorazione Cloud Silver (FOTO) : Non bastavano le quattro colorazioni in cui è già disponibile il Samsung Galaxy Note 9 (che ricordiamo essere Metallic Copper, Midnight Black, Lavender Purple ed Ocean Blue), ne serviva una quinta: Cloud Silver, che potete ammirare nell'immagine in allegato in chiusura di articolo. La Nuova opzione di colore farà capolino in alcuni mercati selezionati, anche se ancora non si sa bene quali, e quando esattamente il prodotto verrà lanciato e potrà ...

Sensazionale Samsung Cloud - adesso anche da PC : accesso via browser : Emerge la possibilità di accedere anche da PC a Samsung Cloud, attraverso un qualsiasi browser web. Una notizia, questa, che non passerà di certo inosservata, nonostante non manchino alcune limitazioni di utilizzo. Per poter effettuare subito il login e rendervi personalmente di cosa si sta parlando, cliccate su questo link ed effettuate l'accesso con le credenziali dell'account personale Samsung. Vi si aprirà una schermata che ricorda molto ...