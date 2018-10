Samp batte Atalanta 1-0 Giampaolo | «Battuto un avversario forte»

Serie A - la Lazio batte la Fiorentina. Sampdoria di misura sull'Atalanta : Dopo le vittorie di Torino, Cagliari, Juventus e Roma rispettivamente contro Frosinone, Bologna, Udinese ed Empoli, l'ottava di Serie A è continuata con l'anticipo pirotecnico dell'ora di pranzo che ...

Milan-Chievo 3-1 - il Diavolo passeggia con Higuain Fiorentina ko con la Lazio : 1-0 La Samp batte l’Atalanta : 0-1 : Contro i veneti, ultimi in classifica, il Pipita a segno due volte in otto minuti: sesto risultato utile per i rossoneri, che però prendono gol per l’11ª volta consecutiva

Samp batte Atalanta. A Bergamo : 0-1 : Padroni di casa senza vittorie da 6 turni. Blucerchiati in salute, tornati al successo lunedì contro la Spal

La Sampdoria batte la Spal in rimonta : 2-1 siglato Linetty-Defrel : La Sampdoria di Marco Giampaolo vince il Monday night della settima giornata di Serie A, mandando ko per 2-1, in rimonta, la Spal di Leonardo Semplici. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno dato vita ad una sfida combattuta e con diverse occasioni da rete: quanto fatto vedere in campo, però, rispecchia in pieno il risultato finale e i tre punti sono di fatto meritati per i padroni di casa che hanno avuto più chance per colpire. ...

Inter : Vecino - battere Samp per fiducia : ANSA, - MILANO, 20 SET - "Dobbiamo prenderci la vittoria contro la Sampdoria per conquistare fiducia in campionato. Siamo ancora in tempo per riprenderci in classifica, ma dobbiamo farlo subito". ...

Carlo Ancelotti - parla il tecnico del Napoli / Ultime notizie : "Classifica? Pensiamo a battere la Sampdoria" : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria. "La classifica? Prima Pensiamo a vincere contro i blucerchiati". Ecco le sue parole.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Sampdoria-Napoli - Giampaolo : 'Quasi impossibile battere gli azzurri' : Esordio a Marassi tra i più impegnativi, per la Sampdoria, che affronterà il Napoli. I blucerchiati, che dovranno recuperare la prima giornata di campionato contro la Fiorentina, sono reduci dalla ...