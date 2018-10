Samba populista Jair Bolsonaro stravince le elezioni in Brasile | stacca Fernando Haddad

huffingtonpost

(Di lunedì 8 ottobre 2018)ha trionfato nel primo turno dellepresidenziali in, sfiorando il 50% dei voti endoper più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di Lula da Silva, previsto per il 28 ottobre, come candidato superfavorito.L'ex militare di estrema destra ha raggiunto il 46% dei voti, mentresi è fermato al 28%.Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, con poco più del 95% dei voti scrutinati l'astensione, i voti in bianco e i suffragi annullati sommano il 29% del totale. "Abbiamo ricevuto molte denunce: uno votava solo per il governatore e si chiudeva la scheda, oppure uno schiacciava l'1 e appariva da solo un candidato della sinistra. I reclami sono stati veramente tantissimi", ha detto, in una dichiarazione diffusa su Facebook Live.ha sottolineato che "il...