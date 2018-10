Salvini | «Tutti si aspettano qualcosa in più da Raggi La vedo anche io la mondezza | le

Pace fiscale - Salvini : “Riguarderà tutti i debiti fino a 500mila euro - ma sarà intervento a gamba tesa” : Matteo Salvini torna a parlare di Pace fiscale che, dice, “sarà un intervento a gamba tesa“. Durante un’intervista a Rtl 102.5, il vicepremier spiega che questa riguarderà tutti i debiti “fino a 500mila euro” e sarà un intervento “a saldo e stralcio”, non solo su interessi e sanzioni ma anche “sul capitale”. Il ministro dell’Interno sottolinea che “non sarà una classica ...

Salvini : 'Raggi? Tutti si aspettano qualcosa di più' : Ovviamente aumenta il deficit e il ministro del Tesoro non ama divergere dal pareggio di bilancio che rappresenta il sogno di ogni ministro dell'Economia. Tuttavia il deficit fa parte degli strumenti ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Dopo porti e aeroporti ci chiuderà tutti in casa' : Laura Boldrini non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. E ora lo fa su Twitter dopo aver sentito le parole del ministro dell'Interno in risposta alla Germania. "Prima chiude i porti, poi adesso gli aereoporti (che si scrive aeroporti, ndr)", sbotta la ex presidente della Camera. "E poi, che farà, ci chiuderà tutti dentro casa isolandoci dal mondo?". "L'unica cosa che Salvini farebbe bene a chiudere", conclude la Boldrini, "sono i suoi ...

"Salvini ruba voti a tutti i partiti. Ora Di Maio deve realizzare il reddito di cittadinanza altrimenti..." : "Non è in atto solo un travaso da Forza Italia, la Lega cresce pescando molto tra gli astensionisti e qualcosa anche tra i grillini. In parte la crescita è dovuta all'abilità di Salvini di aver corretto la rotta su Europa ed euro: ha spostato l'obiettivo dalla negazione della Ue e della moneta unica al concetto che si può stare in Europa non da sudditi". È questo uno dei fattori chiave del successo del leader ...

Berlusconi : “5 stelle hanno tutti i vizi del comunismo - uniti al dilettantismo e all’ignoranza. Salvini è sottomesso” : “Speravo che la Lega si accorgesse di quanto i 5 stelle fossero lontani dal pensiero liberale e moderato, una compagine con tutti i vizi del vecchio comunismo ma con in più il dilettantismo e l’ignoranza. E che capisse in fretta di come non fosse possibile mandare avanti un governo con loro”. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervistato da Sallusti alla convention di Forza Italia a Milano. Il leader di FI ha spiegato di aver ...

Salvini e Renzi - tutti e due disponibili al duello in tv. Sì - ma dove? : In onda quasi in contemporanea, entrambi sulle reti Mediaset, i due Mattei lanciano l’invito incrociato ad un confronto in tv.Salvini e Renzi, rispettivamente ospiti a W L’Italia e L’Intervista, si dicono ognuno disponibile al duello con l’altro.prosegui la letturaSalvini e Renzi, tutti e due disponibili al duello in tv. Sì, ma dove? pubblicato su TVBlog.it 05 ottobre 2018 03:33.

Camera - Carfagna zittisce Salvini/ Video - Ministro ironico su assenze Pd - replica “regole valgono per tutti” : Camera, Mara Carfagna zittisce Matteo Salvini durante question time: Video, Ministro ironizza su assenze Pd e Forza Italia, lei lo rimprovera "le regole valgono per tutti, anche per lei"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:29:00 GMT)

M5s - l’attore Marescotti : “Pentito del voto a Di Maio. Dopo accordo con Salvini - sembrano tutti leghisti” : “Il reddito di cittadinanza? Un’iniziativa di sinistra che doveva fare la sinistra. Non poteva farla il Pd, che ha votato per l’articolo 81 che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione”. Così l’attore Ivano Marescotti al Festival dei saperi pubblici a Bologna. E sulla vicenda di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “È una ...

Monti ne ha per tutti : 'Salvini impari l'economia o rischia - Renzi dimentica cosa voleva' : Mario Monti da Professore diventò Presidente nel momento in cui l'Italia aveva bisogno di rimettere a posto i conti. Napolitano gli chiese di formare una squadra di ministri e prenderne le redini per rimettere in carreggiata l'Italia. Era il famigerato Governo tecnico, con il quale per la prima volta si iniziò a lottare contro lo "spread" e si innescarono una serie di riforme che misero le mani nella tasche degli italiani. Un ricordo non certo ...

Napoli - Salvini contestato. Il corteo : 'Siamo tutti clandestini' : Matteo Salvini, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono stati contestati a Napoli. Dopo una tappa nel quartiere di Vasto dove la situazione è rimasta tranquilla, il ministro dell'Interno è stato accolto ...

Dopo i clandestini - tocca ai campi rom. Salvini : "Li chiudo tutti entro 5 anni" : L'ultima notizia di cronaca arriva ancora una volta dalla Capitale dove due minorenni roma hanno rubato un'auto e, durante la fuga dalla polizia, hanno investito una donna . 'Alla signora invio il ...

«Stop asilo a condannati in primo grado» Salvini : chiudere tutti i campi rom| video Le novità del testo e i dubbi del Quirinale : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

Decreto sicurezza - ok cdm : stretta su migranti e case occupate. Salvini : via tutti i campi rom LIVE : Ok del Consiglio dei ministri al dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del Viminale. Il testo...