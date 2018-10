Salvini | Saviano-Macron? Spero no selfie svestiti

Salvini : «Saviano-Macron? Spero non abbiano fatto un selfie svestiti» En March : «In Europa è zero» : L'occasione è quello di un incontro con una delle sue più celebri nemiche, l'obiettivo è quello spesso nel mirino del leader della Lega. Matteo Salvini, alla presenza della alleata Marine Le Pen , con ...

Arresto Lucano - Saviano a Propaganda Live : ‘Si vuole fermare un sindaco e un modello vincente. Complice il bomber Salvini’ : Roberto Saviano, in un videomessaggio su La7, durante la trasmissione Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi, ha commentato l’Arresto di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Video La7 L'articolo Arresto Lucano, Saviano a Propaganda Live: ‘Si vuole fermare un sindaco e un modello vincente. Complice il bomber Salvini’ proviene da Il Fatto ...

Arresto sindaco Riace - Salvini a Saviano : "Io non c'entro" : Salvini 'bacchetta Saviano. "Mi ha dato del fascista come se io decidessi di arrestare il sindaco di Riace che non ho il piacere di conoscere - ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno in una ...

RIACE - SAVIANO “SINDACO DOMENICO LUCANO ARRESTATO PER REATO DI UMANITÀ”/ Salvini - “tradito fiducia calabresi” : Mimmo LUCANO, ARRESTATO il sindaco di RIACE. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:47:00 GMT)