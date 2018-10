Salvini | ' Raggi? Tutti si aspettano qualcosa di più'

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano perché si tratta di una manovra coraggiosa : Quindi, ribadisce che 'quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra, lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia'. Intanto, in questi giorni, si ...

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano perché si tratta di una manovra coraggiosa : Matteo Salvini e Luigi Di Maio avanti compatti a difesa della manovra economica. Nel giorno decisivo per sciogliere i nodi della Nota di aggiornamento del Def - oggi l'ultimo vertice prima di trasmetterlo alle Camere - la polemica politica continua però ad alimentare il dibattito. Il ministro dell'Interno usa ancora toni forti nei confronti dell'Europa: "Abbiamo sempre detto che avremmo fatto una manovra coraggiosa ...

la giornata all'olimpico - le critiche alla raggi : ecco come Salvini si prendera' roma - aprira'... - Politica : 1 - CAFONALINO! - CHE CI FACEVA DI BELLO IL LUMBARD salvini SUGLI ASPALTI DELL'OLIMPICO DURANTE IL DERBY roma-LAZIO? QUELLO CHE FA SEMPRE: CAMPAGNA ELETTORALE, OBIETTIVO CONQUISTARE IL CAMPIDOGLIO , ...

Manifestazione Pd - Salvini : “Renzi ha ancora il coraggio di parlare? Si ritiri” : Matteo Salvini ha risposto agli attacchi rivolti al governo da parte di Maurizio Martina e da parte dell'ex segretario: "Renzi è complice dei disastri degli ultimi sette anni, quindi per dignità dovrebbe tacere, chiedere scusa e ritirarsi a vita privata".Continua a leggere

Mattarella : “Costituzione chiede conti solidi - indispensabili per i giovani”. Salvini : “Ma non impedisce cambi coraggiosi” : Avere i conti dello Stato “solidi e in ordine” è una delle regole della Costituzione secondo le quali si devono prendere le decisioni “come quelle di questi giorni”. Ma soprattutto è una “condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetta due giorni, uno dei quali passati con gli occhi sugli indici di Borsa e ...

"La Costituzione italiana dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico ". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ...

Di Maio-Salvini - accordo raggiunto sullo sforamento del deficit al 2 - 4 per cento : L'hanno definita 'la manovra del cambiamento' e, del resto, per il governo del medesimo non potrebbe essere altrimenti. Alla fine, al termine di una riunione fiume che si è tenuta a Palazzo Chigi, M5S e Lega hanno comunque raggiunto l'accordo sulla nota di aggiornamento al Def e, per quanto riguarda lo sforamento del deficit, l'asticella è stata alzata al 2,4 %. Per Luigi Di Maio e Matteo Salvini è una vittoria Politica non indifferente se ...

Salvini : obiettivi raggiunti su tasse - Fornero - Equitalia : Roma, 27 set., askanews, - 'tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani, diritto alla pensione per almeno 400.000 persone e altrettanti posti di lavoro a disposizione dei ...

Salvini-Di Maio - raggiunta l'intesa : Tria si arrende - rapporto deficit/pil al 2 - 4% : Alla fine il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dovuto cedere : nella tarda serata di oggi 27 settembre, mentre il Consiglio dei ministri sul Def partiva con oltre un'ora di ritardo per il protrarsi del vertice informale ...

Salvini attacca Raggi : " A Roma poteva fare di più" : Matteo Salvini attacca Virginia Raggi. "A Roma poteva fare di più", dice il leader della Lega intervistato da Enrico Mentana alla festa di Atreju. "La città potrebbe essere più bella, più pulita e ...

Salvini : "Con manovra coraggiosa - deficit non è un problema" : Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato prevalentemente di economia, essendo la legge di bilancio il tema caldo di queste settimane, ma c'è stato spazio anche per commentare il fatto più discusso di ieri, ossia l'audio di Rocco Casalino, portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che minaccia i tecnici del Ministero dell'Economia. Su Casalino Salvini ha detto:"Credo sia stato incauto. Ma ...