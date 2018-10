Salvini | Pace Fiscale alias ' Il condono' fino a 500mila euro I 5 Stelle

Salvini : pace fiscale per debiti fino a 500mila euro : Un intervento «a saldo e stralcio» non solo su interessi e sanzioni ma anche sul capitale. È il vicepremier e ministro dell'Interno ad anticipare il dettaglio della misura in fase di preparazione sottolineando che «non sarà una classica rottamazione ma un intervento a gamba tesa»...

Pace fiscale - Salvini : “Riguarderà tutti i debiti fino a 500mila euro - ma sarà intervento a gamba tesa” : Matteo Salvini torna a parlare di Pace fiscale che, dice, “sarà un intervento a gamba tesa“. Durante un’intervista a Rtl 102.5, il vicepremier spiega che questa riguarderà tutti i debiti “fino a 500mila euro” e sarà un intervento “a saldo e stralcio”, non solo su interessi e sanzioni ma anche “sul capitale”. Il ministro dell’Interno sottolinea che “non sarà una classica ...

Matteo Salvini annuncia : la pace fiscale non sarà nella manovra : La pace fiscale “non è nella manovra, sarà in un decreto ad hoc”. A spiegarlo il vice premier Matteo Salvini.

Manovra - la ricetta di Salvini : quota 100 - flat tax e pace fiscale - no aumenti Iva : Una riunione veloce, a margine del vertice di centrodestra a palazzo Grazioli, per fare il punto della situazione. Il tempo stringe ed è per questo che la Lega, poco interessata a partecipare ...

