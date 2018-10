Salvini | nemici dell' Europa asserragliati nel bunker di Bruxelles

Il conformismo ha bisogno di nemici : per questo Salvini e Di Maio attaccano l'Espresso : La loro necessità continua di qualcuno da odiare e far odiare. Che siano i migranti, l’Europa, i giornali, i tecnici. Solo così riescono a perpetuare la loro narrazione tossica La notte più buia della Repubblica e quei serpenti sulla Costituzione"

De Bortoli contro il Def : "Di Maio grida al complotto - non ha più argomenti. E Salvini tra poco dirà 'Molti nemici - molto onore'" : "Quando si arriva a gridare al complotto vuol dire che non si hanno più argomenti. Mi ricorda il centrodestra degli anni passati". Ospite a Mezz'ora in più Ferruccio De Bortoli commenta così la sparata del vicepremier Di Maio contro l'opposizione dem e forzista, ricordando la "banalizzazione dello spread fatta in passato anche da Berlusconi".L'ex direttore del Corriere ne ha anche per l'altro vicepremier Salvini, il cui 'me ...