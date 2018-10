Salvini-Le Pen | asse contro l' Europa | «Moscovici e Juncker nemici Ue»

Le Pen : 'Italia fuori da euro? Per Salvini ora non è priorità' - 'Crisi economica colpa dell'austerity' : "Il mondo sta voltando le spalle alla globalizzazione selvaggia e sta capendo che forse il Rassemblement National, la Lega e altri avevano ragione da anni e avevano fatto la buona diagnosi e dato le ...

Salvini-Le Pen “Fronte della Libertà contro questa Ue”/ Marine “Italia fuori da Euro? Per lui non è priorità” : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: "Juncker e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:43:00 GMT)

Salvini e Le Pen lanciano la corsa sovranista per le Europee : candidati comuni per i ruoli più delicati : «Con Marine Le Pen condivido la visione di un’Europa che metta al centro i valori della famiglia, della vita, della dignità, del lavoro. A maggio ci sarà la tappa finale del percorso della rivoluzione del buon senso che sta percorrendo tutta l’Europa». Matteo Salvini lancia da Roma con Le Pen la corsa “sovranista” alle Europee di fine maggio.Un fr...

Le Pen : "Con Salvini una grande maggioranza all'Europarlamento" : Roma,, askanews, - "Costituire una grande maggioranza in seno al Parlamento europeo che permetterà di mettere in opera l'Europa delle Nazioni, per la quale ci battiamo da tempo con Matteo Salvini, al ...