Salvini e Le Pen | ' A maggio la rivoluzione del buon senso in Europa'

Matteo Salvini e Marine Le Pen - il patto delle Botteghe Oscure : "Questo non è un incontro elettorale. È da tempo che stiamo lavorando ad un progetto per l'Europa dei prossimi trent'anni", dice Matteo Salvini, raggiante di fianco a Marine Le Pen nella sede dell'Ugl a Roma. Siamo in via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte al palazzo che fu sede del Pci. Quello di oggi non sarà un incontro elettorale, ma di certo è un patto che punta a rifondare l'Ue o a sfondarla, passaggio che ...

Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: "Juncker e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato

Salvini gela Fazio : "Ha uno stipendio troppo alto - da lui non vado" : Matteo Salvini contro Fabio Fazio. "Che tempo che fa non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti". Il vicepremier e ministro dell'Interno, dai microfoni di Rtl 102.5, attacca il conduttore di Raiuno con cui ha da tempo ingaggiato un duello a distanza. "Fazio mi ha invitato tante volte: non ci andrò per coerenza, guardo altro", rivela ...

Riace - Laura Boldrini difende Mimmo Lucano e attacca - ancora - Salvini : "Pensi alla 'Ndrangheta" : Laura Boldrini scende in campo al fianco di Mimmo Lucano , il sindaco di Riace indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel farlo, comunque, non si fa mancare un ennesimo attacco a ...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Stop legge Fornero senza penalizzazioni e paletti’ : Ancora una volta è il vicepremier leghista Matteo Salvini a tentare di rassicurare gli italiani interessati al superamento della riforma delle Pensioni targata Fornero, che fu varata ormai sette anni fa dal Governo Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare di larghe intese che andava dal Partito democratico allora guidato da Pierluigi Bersani a Forza Italia sempre presieduta da Silvio Berlusconi. “Stop legge Fornero – ha scritto oggi il ...

Pensioni - Governo diritto verso Quota 100 ma Salvini pensa anche ai 41 anni dei precoci : Le Pensioni, insieme al reddito di cittadinanza, ancora al centro dell'attenzione di una sorta di 'derby' Lega-M5S: il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di dieci miliardi per il reddito di cittadinanza e di sette per il superamento della Legge Fornero. La risposta leghista è arrivata per voce del viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, il quale ha affermato: 'Spiace che gli alleati dell'esecutivo circolino con tabelle non ufficiali ...