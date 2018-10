SALVINI CON MARINE LE PEN | “JUNCKER-MOSCOVICI NEMICI UE” L' attacco a Soros e agli

Sondaggi - Lega e M5s in calo : SALVINI perde 1 - 2 punti - Di Maio lo 0 - 8. Crescono il Pd (+1 - 5%) e Forza Italia (+1%) : I partiti di governo in leggero calo, il Pd e Forza Italia in leggera ripresa. È questo il quadro emerso dal Sondaggio odierno di Swg per La7 per quanto riguarda le intenzioni di voto degli Italiani. Se confrontati ai dati raccolti il primo di ottobre, a distanza di una settimana sia la Lega che il Movimento 5 stelle perdono consenso: il partito di Salvini fa registrare un calo di 1,2% (dal 32,2% al 31%): si tratta di una flessione in negativo ...

SALVINI CON Marine Le Pen : "Juncker-Moscovici nemici Ue"/ Macron - "in Europa valgono zero" : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: 'Juncker e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti'. Duro attacco dei leader sovranisti.

Condono in alto mare. Matteo SALVINI spinge per la versione maxi : 15% del dovuto e tetto a 500mila euro. Ma la trattativa con i 5 Stelle è in salita : Bozza del decreto fiscale, pagina 20: articolo 'Flat tax e dichiarazione integrativa'. È il pilastro del Condono. Dopo la dicitura, uno spazio bianco. Nessun testo. La bozza reca la data di venerdì, ore 12. Il testo è stato redatto dai tecnici del Tesoro per provare a dare un appoggio alla trattativa, in salita, tra Lega e 5 Stelle. Le agenzie rilanciano la bozza, tra cui la previsione della Ragioneria generale dello Stato ...

Sale lo spread - SALVINI : "Chi vuole speculare sulla nostra economia perde tempo e denaro" : Il leader della Lega si è poi rivolto "a chi pensa di speculare sull'economia italiana" chiarendo che "perdono tempo e denaro".

SALVINI : "Pace Fiscale (alias 'Il condono') fino a 500mila euro". I 5 Stelle che fanno? : Fesso chi paga. Si potrebbe sintetizzare così, ma le parole di Matteo Salvini meritano un approfondimento. Oggi Il vicepremier e Ministro dell'Interno è tornato a parlare della cosiddetta "Pace Fiscale", fornendo nuovi dettagli, compresi quelli più interessanti. Primo punto: non sarà applicabile solo ad interessi e sanzioni. La Lega negli ultimi anni ha puntato molto, a livello politico, sul problema delle cartelle esattoriali. In un momento ...

Le Pen : 'Italia fuori da euro? Per SALVINI ora non è priorità' - 'Crisi economica colpa dell'austerity' : "Il mondo sta voltando le spalle alla globalizzazione selvaggia e sta capendo che forse il Rassemblement National, la Lega e altri avevano ragione da anni e avevano fatto la buona diagnosi e dato le ...

SALVINI all’attacco di Macron : «Selfie svestito con Saviano?» : «Spero solo che non si siano fatti un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente…». È un attacco diretto e non certo sottile quello di Matteo Salvini galvanizzato dalla presenza dell’alleata Marine Le Pen. L’obiettivo? Il «nemico giurato» Roberto Saviano e il presidente francese Emmanuel Macron. La frase è arrivata in risposta a chi gli chiedeva un commento sull’incontro tra il presidente francese e lo scrittore. Salvini si riferisce ...