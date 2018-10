Salvini a FI - da voi niente lezioni : ANSA, - ROMA, 8 OTT - "Sono curiose le lezioni su come si governa da parte di chi ha governato negli ultimi anni con risultati non particolarmente brillanti". Così il vicepremier e ministro dell'...

Manovra - Salvini-Di Maio a Tria : “Se non ti piace - au revoir” : Nessuno invoca i forconi contro il Ministro Tria, eppure il nocciolo di tutti i ragionamenti nei Palazzi, e a mezza bocca nelle dichiarazioni alla stampa, è questo: “Se Tria non è più nel progetto, lo cambiamo.” Un monito importante, perché il capo di Via XX Settembre Segui su affaritaliani.it

Asselborn contro Salvini : 'Tanti di voi in Lussemburgo per avere soldi per i vostri figli' : Paese che vai, nemici che trovi. 'Molto onore' direbbe Matteo Salvini, tanto per ricordare un post social che aveva causato parecchie polemiche tempo addietro. In questo caso il 'nemico' è nuovo, ma fa parte di quell'Unione Europea che il ministro dell'Interno ha gettato da tempo nel calderone dei 'problemi per gli italiani'. Dunque anche la Conferenza sulle migrazioni che si tiene a Vienna diventa oggetto di scontro e non potrebbe essere ...

Jean-Claude Juncker insulta Matteo Salvini : 'Non aiuta l'Italia. E se da voi i ponti crollano...' : Contro Matteo Salvini , ora, anche mister Europa, il 'vizioso' Jean-Claude Juncker . In un colloquio con alcune testate europee, tra cui La Stampa , ha affermato: 'Ogni tanto rimango allibito dai ...

Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona attacca i magistrati : 'Io eletto - voi no' : Scontro aperto tra il titolare del Viminale e la magistratura, dopo che la procura di Palermo ha inviato al tribunale dei ministri gli atti dell'inchiesta, per il blocco dei migranti. Bonafede dice no ...

Il leader indipendentista britannico Farage : 'Salvini è l'anti-Macron - voi bullizzati dalla Ue' : ... all'epoca, ha terribili conseguenze non solo per l'Italia ma per le popolazioni locali che ora devono affrontare i terroristi islamici e una fortissima instabilità politica'. L'interventismo ...

La stoccata di Mentana ai grillini : "Salvini ha un progetto - voi no" : ... ' No ai migranti , Soros emblema del cosmopolitismo affaristico e favorevole alla 'invasione', no agli eurocrati, no al liberalismo, no al multiculturalismo, sì alla politica securitaria, ai confini ...

Macron a Salvini - Orban : mi oppongo a voi : 12.27 "Hanno ragione, sono il loro oppositore principale":così il presidente francese Macron, ha risposto al premier ungherese Orban e al ministro dell'Interno, Salvini, che ieri insieme da Milano avevano annunciato l'intenzione di demolire l'attuale assetto europeo guidato dall'inquilino dell'Eliseo. "Non cederò niente ai nazionalisti e a coloro che difendono i discorsi di odio. Se vogliono vedere in me il loro oppositore principale, hanno ...

Genova - ponte crollato. Salvini : "Seguiamo dalla sala operativa. Grazie a voi che salvate vite" : Genova è distrutta da una tragedia. In pieno agosto, il ponte Morandi è crollato spezzando auto, palazzi e persone."Decine di morti", dice il 118. E il numero di feriti per il momento non si conta ancora. Un pezzo del viadotto Polcevera sulla A10 è crollato per 200 metri e si è portato dietro tutto quello che ha incontrato. E mentre i soccorritori scavano a mani nude nella speranza di salvare vite, minstri e sindaci si recano sul luogo della ...