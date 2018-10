Salute | un italiano su 10 è obeso | 22 milioni in sovrappeso

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) In Italia ci sono 22di cittadini ine 6di persone con obesità, oltre unsu 20 è diabetico (5,5%) e oltre il 66,4% di chi soffre di diabete di tipo 2 presenta ancheo obesità: queste condizioni spesso alimentano uno stigma, rafforzato anche dalle convenzioni sociali e dallo stereotipo indotto dalla rappresentazione mediatica. Ecco perché diventa fondamentale che “i media, le istituzioni, l’opinione pubblica e gli operatori sanitari adeguino il linguaggio e le immagini utilizzati sull’obesità e che la ritraggano in modo corretto e accurato, trattandola per quello che è: una malattia e non un problema estetico“: questo l’obiettivo del Manifesto promosso dall’Italian Obesity Network (Io-Net), presentato oggi a Roma e sottoscritto da 10 tra società scientifiche e associazioni pazienti attive nel campo ...