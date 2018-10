Salute mentale | suicidio seconda causa di morte negli under 25

Salute - gli esperti : “Benessere mentale e stress influiscono sulla produttività” : Quanto incide sulla produttività il benessere mentale? Alle aziende conviene puntare sul benessere psicologico del personale in termini di Salute e riduzione dell’assenteismo? Se ne parlerà ad ‘Ambiente lavoro’, in calendario a Bologna dal 17 al 19 ottobre nel corso del convegno ‘Controllo oggettivo dello stress: determinazione e sviluppo della resilienza’ organizzato il 17 ottobre da Aias – Confcommercio ...

Giornata Mondiale della Salute mentale : il 10 ottobre : L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere lancia la quinta edizione della Giornata Mondiale della salute mentale, il 10 ottobre.

Sardegna : a Sassari la Giornata mondiale della Salute mentale : La Clinica di Psichiatria di San Camillo apre le sue porte al pubblico per la “Giornata mondiale della salute mentale”, un incontro dedicato alla donna e alla promozione del suo benessere. L’appuntamento è per il 12 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, in occasione dell'(H)-Open day promosso anche quest’anno da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. In Italia sono coinvolte le strutture sanitarie e gli ospedali ...

A VIMERCATE TRE MESI A "FAR RUMORE' - AZIONI PER LA Salute MENTALE : Alcune iniziative sono ormai tradizionali, come le mostre fotografiche e le mostre dei lavori dell'atelier di terapeutica artistica, come anche il flash mob e gli spettacoli teatrali. Si ripetono ...

Nobel per la Chimica : “Riconosciuto il ruolo fondamentale della Chimica per la Salute” : La Federazione dei chimici italiani applaude all’assegnazione del Nobel 2018 a Frances H. Arnold, George P. Smith e Gregory P. Winter. Il loro contributo scientifico, infatti, mira a contribuire alla salute della collettività, trovando applicazione sia in ambito farmaceutico ma anche per i biocarburanti. E’ quanto si legge in una nota. “Il Nobel 2018 -sottolinea Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione nazionale degli ...

Salute : il vaso dei ricordi - progetto sperimentale Federazione Alzheimer Italia : Si chiama “Il vaso dei ricordi” il progetto sperimentale condotto dalla Federazione Alzheimer Italia – la maggiore organizzazione nazionale non profit dedicata alla promozione della ricerca scientifica sulla malattia di Alzheimer e sulle demenze, e sul supporto dei malati e dei loro familiari – per far sì che le persone con demenza possano mantenere il più a lungo possibile i ricordi importanti della propria vita. Un’idea che nasce ...

Kate Middleton - suo marito William ha avuto problemi di Salute mentale : Kate Middleton e William sono molto attenti alla questione della salute mentale e si fanno promotori di diverse iniziative benefiche. Proprio in questi giorni il Principe ha partecipato al lancio del sito Mental Health at Work che offre un supporto alle persone che soffrono di disagi mentali. Kate (che è stata vittima di bullismo) non era presente perché ancora in congedo maternità dopo la nascita del piccolo Louis lo scorso aprile. William ...

Gb - William lancia un sito per tutelare la Salute mentale al lavoro - : La nuova piattaforma chiamata "Mental Health at Work" segue la campagna di sensibilizzazione promossa dal duca di Cambridge, la moglie Kate e il fratello Harry nel 2016. Nel Regno Unito circa la metà ...

Tira e molla di coppia / Lasciarsi e riprendersi fa male alla Salute mentale e porta alla depressione : Tira e molla di coppia, Lasciarsi e riprendersi di continuo fa male alla salute mentale e può portare a delle vere e proprie patologie come l'ansia e anche la depressione.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:42:00 GMT)

«Ho scoperto di essere bipolare quando hanno fatto del male a mio figlio» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. La storia che state per leggere ci è stata raccontata da una nostra lettrice, che ci ha scritto a lettere@vanityfair.it «Ho 51 anni, sono una imprenditrice e un’esperta contabile, e ho tre figli, di 26 anni, 20 e 5. Credo che chiunque mi incontri non sospetterebbe mai che io stia convivendo ...

Credenti praticanti? Avete una miglior Salute mentale - lo dice la scienza. - Messa - : Venerdì 10 Agosto 2018, Per completezza di informazione citiamo il responso delle ricerche più recenti: le coppie sposate che frequentano assieme la Messa, vivono più a lungo, hanno meno probabilità ...

5G - per il governo è fondamentale. Ma secondo alcuni ha effetti inquietanti sulla Salute : Un recente articolo del dottore Agostino di Ciaula (presidente del comitato scientifico di Isde internazionale) sui rischi per la salute da campi elettromagnetici a radiofrequenza – in particolare sulla nuova tecnologia 5G – è stato segnalato da un’autorevole rivista come uno fra i più “scaricati”, a testimonianza del grande interesse che l’argomento ha suscitato nella comunità scientifica internazionale. L’esposizione ...