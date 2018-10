Salute | gli esperti | “Benessere mentale e stress influiscono sulla produttività”

Deve curare i figli gravemente malati - i colleghi della Città della Salute di Torino gli regalano le loro ferie : Ha bisogno di giorni di ferie per assistere i figli e i colleghi glieli regalano. Solidarietà tra i dipendenti della Città della Salute di Torino, grazie al nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto sanità, siglato lo scorso maggio. Sfruttando una apposita norma, nove dipendenti hanno rinunciato a trenta giorni di ferie, consentendo così al collega di utilizzarle per assistere i figli con gravi problemi di ...

Salute - dal meteo ai cambiamenti climatici agli antibiotici : ecco tutti i motivi che spiegano l’aumento di allergie e asma : Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature, gli uragani, le alluvioni e altri fattori stanno contribuendo ad un aumento di asma e allergie. I tassi di asma sono saliti del 12% nell’ultimo decennio e sono state documentate più allergie alimentari e altre sensibilità. Mentre gli esperti sono a lavoro per determinare le ragioni esatte di questo aumento, ecco diversi fattori principali. cambiamenti climatici e disastri naturali I cambiamenti ...

Salute - dormire troppo o troppo poco potrebbe influire sul rischio di ictus a seconda dell’etnia : possibilità maggiori per gli uomini bianchi che dormono di più : Il numero di ore a notte in cui si dorme potrebbe influire sul rischio di ictus in maniera differente a seconda dell’etnia, secondo uno studio pubblicato su Neurology, la rivista medica dell’American Academy of Neurology. Lo studio ha svelato che gli uomini bianchi che dormivano per 9 o più ore a notte erano esposti ad un rischio maggiore di ictus (70%) rispetto agli uomini bianchi che dormivano per un numero medio di ore. Gli uomini di colore ...

I dolcificanti a basso contenuto di calorie sono dannosi per la Salute : ecco i loro effetti su intestino e glicemia : Studi precedenti hanno indicato che un alto e costante consumo di bevande zuccherate con dolcificanti a basso contenuto di calorie è associato ad un maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, ma il meccanismo di tutto questo è ancora sconosciuto. Ora gli autori di un nuovo studio, presentato al meeting annuale dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD), hanno dimostrato che aggiungere questi dolcificanti alle diete di ...

Vaccini - minacce via Twitter alla figlia di Burioni : 'Vigila sulla sua Salute - lei è molto vulnerabile' : Nuove gravi minacce via Twitter per l'immunologo Roberto Burioni . Questa volta a finire nel mirino è la figlioletta di 7 anni . Il medico aveva condiviso sul suo profilo, criticandolo, un tweet di ...

Quali croissant Bauli 5 Cereali ritirati dal Ministero della Salute? Dettagli lotto e sintomi salmonella : Non sono certo pochi i consumatori di croissant Bauli 5 Cereali, motivo per cui il relativo ritiro disposto dal Ministero della Salute ha seminato anche un po' di panico tra tanti italiani. il prodotto da forno diffusissimo nella grande distribuzione è il protagonista di un richiamo da parte delle autorità ma è meglio precisare che la procedura riguarda solo un determinato lotto del dolciume, tra l'altro con specifica scadenza e stabilimento di ...

Salute - diabete : i danni agli occhi si scoprono con l’intelligenza artificiale : Una pandemia globale. Così l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce il diabete, mutuando un termine solitamente utilizzato per la maxi diffusione delle malattie infettive. Perché la ‘malattia del sangue dolce’ corre veloce come un virus e oggi sul pianeta vivono già 422 milioni diabetici; 3,2 milioni in Italia secondo l’Istat, pari al 5,5% della popolazione (con punte del 20,3% tra gli over ...

Salute - diabete tipo 1 : i carboidrati “il principale substrato energetico” per gli atleti : Uno studio condotto da giovani ricercatori italiani grazie ad un travel grant della Società Italiana di Diabetologia, presentato al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, ha rilevato che negli sport di resistenza “anche per l’atleta con diabete i carboidrati rappresentano il principale substrato energetico per la massimizzazione della performance“, spiega Elena Gamarra, dell’unità ...

Spazio - da lunghi viaggi rischi per la Salute degli astronauti : Roma, 3 ott., askanews, - In vista dei futuri viaggi di esplorazione umana su Marte, continuano a ritmo serrato gli studi per prevenire gli effetti di una prolungata esposizione alle radiazioni e ...

Salute : ecco quali sono i 10 migliori alimenti da gustare in Autunno : Quando le foglie cambiano colore e iniziano a cadere gli alberi, il tempo diventa più freddo e il cielo si oscura prima, ci ritroviamo in Autunno.Con la nuova stagione non arrivano solo zucca, mele e cibi a base di cannella in abbondanza: l’Autunno riserva molto di più. Mercati e supermercati con produzioni locali faranno scorte di alcuni di questi cibi tipici della stagione autunnale. “È interessante notare che i commercianti spesso fanno gli ...

Volley - nel weekend la Supercoppa Italiana. Un calendario assurdo che mette a repentaglio la Salute dei giocatori dopo i Mondiali : L’eterno problema della pallavolo non sembra trovare mai soluzione, si parla sempre dei calendari compressi, delle troppe partite giocate in stagione, degli impegni continui ma poi la situazione non viene mai risolta e si prosegue sulla stessa strada, anzi paradossalmente sembra che gli incontri aumentino sempre di più. La salute dei giocatori viene messa a repentaglio costantemente, i giorni di riposo sono sempre meno per gli atleti ...

Viaggi e permanenza nello spazio : Salute degli astronauti a rischio : Lunga o breve che sia, la permanenza nello spazio può mettere a rischio la salute degli esseri umani. In vista dei futuri Viaggi di esplorazione umana su Marte, continuano a ritmo serrato gli studi per prevenire gli effetti di una prolungata esposizione alle radiazioni e cercare di salvaguardare la salute degli astronauti. Da quanto risulta da un nuovo studio, condotto da un team di ricerca del Georgetown University Medical Center, le radiazioni ...

Cara mamma - la Salute di tuo figlio inizia dal feto : nicla panciera pediatria I nostri primi mille giorni, il tempo che intercorre tra il concepimento e il secondo anno di vita, sono decisivi per lo sviluppo e la crescita. In questo periodo i fattori ...

Salute : le fluttuazioni di peso - pressione sanguigna - colesterolo e glicemia possono aumentare il rischio di infarto - ictus e morte : fluttuazioni del peso, della pressione sanguigna, del colesterolo e/o dei livelli di glicemia in persone altrimenti sane può essere associato ad un rischio maggiore di infarto, ictus e morte per qualsiasi causa rispetto alle persone con livelli più stabili, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation dell’American Heart Association. È il primo studio a suggerire che l’alta variabilità di questi fattori di rischio abbia effetti ...