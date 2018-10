Sale lo spread | Salvini | ' Chi vuole speculare sulla nostra economia perde tempo e denaro'

Sale lo Spread - superati i 300 punti base dopo la bocciatura dell’Ue al Def : Venerdì lo Spread si era fermato a 279 punti base, prima però della lettera con cui l'Europa ha bocciato il Documento di Economia e Finanza presentato dal Governo Conte. Stamattina è volato fino a toccare i 310 punti, fermandosi poi a 304. La performance della Borsa di Milano risulta essere la peggiore tra i listini europei.Continua a leggere

Mercati sotto stress - lo spread Sale a 302 punti : tasso ai massimi dal 2014 : 'Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a ...

Milano chiude giù dello 0 - 23% - spread riSale a quota 304 : Chiusura in ribasso per la Borsa di di Milano che perde lo -0,23% attestandosi a quota 20.526,31 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che è volato a 304 punti nel finale, il top dal 29 maggio ...

Lo spread a 302 - ai massimi dal 2014 Di Maio : «RiSale? Colpa commissari Ue» L’Austria all’Italia : «Rispetti le regole» : Il differenziale Btp-Bund chiude a 301,2 punti base. Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «Euro irrinunciabile»

Legge di bilancio 2019 - Di Maio : 'No passi indietro'. Sale lo spread - : Il governo non cede alle pressioni di Bruxelles e di Mattarella e conferma il rapporto deficit/Pil al 2,4% per tre anni. Intanto, il ministro Tria, rientrato in anticipo dall'Eurogruppo in Lussemburgo,...