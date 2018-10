Spread Sale oltre quota 300 - Borsa giù del 2%. Salvini : «Speculatori alla Soros» : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo Spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

Sale lo spread - Salvini : 'Chi vuole speculare sulla nostra economia perde tempo e denaro' : Lo spread continua a tenere banco nell'agenda politica italiana: il differenziale Btp-Bund sfonda quota 300 punti base per poi scendere di nuovo. Il dato non preoccupa però il ministro...

Piazza Affari in leggero caloSpread Sale - ma sotto quota 300 : I mercati oggi mostrano nervosismo sulla scia dell'alta tensione tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Nota di aggiornamento al Def e la risposta del Governo italiano, che con il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione di non indietreggiare sullo sfondamento del deficit. Segui su Affari taliani.it

