Sale la tensione tra Usa e Cina

Allerta Meteo Estofex - il ciclone riSale l’Italia : nubifragi in estensione dal Sud verso il Centro : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi in merito al maltempo che sta flagellando il Sud Italia, in particolare la Calabria, e che ora si sta allargando anche al Nord. Emessa un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud e il Centro Italia, il Mar Tirreno, l’Adriatico e i Balcani occidentali, principalmente per precipitazioni estreme e, in misura minore, per trombe marine. Livello di Allerta 1 anche per il ...