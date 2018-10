Rugby – Italia vs All Blacks la FIR insieme a Tennis & Friends

Rugby - Pro14 2018-2019 : Glasgow-Zebre 36-8. Dura un tempo la resistenza della franchigia italiana : Dura un tempo la resistenza delle Zebre fuori casa al cospetto del Glasgow, nell’unica trasferta scozzese in programma nel Pro14 di Rugby: nella sfida valida per la sesta giornata i padroni di casa si sono imposti per 36-8 dopo che i primi quaranta minuti di gioco si erano chiusi sul 10-8, al termine di una frazione equilibrata. Nel primo tempo gli scozzesi vanno immediatamente in vantaggio con la meta di Jones trasformata da Hastings: è ...

Rugby - ventisei azzurri convocati per il raduno della Nazionale Italiana Under 20 : la lista completa : Sono stati convocati ventisei atleti per il raduno della Nazionale Italiana di Rugby Under 20 Fabio Roselli ed Andrea Moretti, tecnici della Nazionale Under 20, hanno convocato per il raduno in programma a Calvisano (BS) dal 15 al 18 ottobre, ventisei atleti che si ritroveranno presso gli impianti sportivi del San Michele nel primo pomeriggio per la prima sessione tecnica. Mercoledì 17 è previsto un allenamento contrapposto con la ...

Rugby - i migliori italiani della quinta giornata del Pro14 : tre mete di Luca Sperandio non bastano al Benetton : Nella quinta giornata del Pro14 di Rugby Benetton e Zebre hanno perso entrambe, rispettivamente ad Edimburgo ed in casa contro Ospreys. Soprattutto i trevigiano possono recriminare per la sconfitta per un solo punto nonostante le cinque mete messe a segno, mentre i parmensi sono incappati nella prima sconfitta interna stagionale. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno: Luca Sperandio (Benetton): tre mete non sono bastate ...

Grande Rugby arriva a Roma : 24 novembre Italia-Nuova Zelanda : Roma – È la partita piu’ attesa. E non solo per la giovane Italia del rugby. Perche’ in qualunque angolo del mondo, per gli appassionati (e non) di rugby, la sfida alla Nuova Zelanda e’ la piu’ desiderata, cercata, ambita. I campioni del mondo, quelli dell’Haka, della divisa ‘tuttanera’, quella con la felce argentata, sono quelli che tutti vorrebbero sfidare pur sapendo che batterli e’ ...

Rugby - test match di prestigio per la Nazionale Italiana : il 24 novembre la sfida all’Olimpico con gli All Blacks : Una sfida di altissimo livello per Parisse e compagni quella contro gli All Blacks, gli azzurri chiamati all’ultima verifica prima del 6 Nazioni 2019 I Campioni del Mondo della Nuova Zelanda tornano sul palcoscenico più prestigioso del Rugby italiano, lo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare l’Italia di Conor O’Shea sabato 24 novembre (ore 15, diretta DMAX canale 52) nel Cattolica test match che chiude il trittico autunnale di gare ...

Rugby italiano sotto shock – Marijuana e hashish nella casa di un noto rugbista : Sami Panico nei guai: il rugbista italiano arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“ Non lo si vede in campo ormai da tempo, da quasi un anno, quando fece parlare di sè per una rissa in campo. Adesso, Sami Panico, finisce sotto i riflettori per guai seri con la legge. Il rugbista delle Zebre e della Nazionale è stato infatti arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Rugby - Top12 2018-2019 : Viadana-Petrarca 13-19. I campioni d’Italia soffrono ma strappano la vittoria : Nel posticipo della terza giornata del Top 12 arriva il successo dei campioni d’Italia del Petrarca, che espugnano il campo del Viadana per 13-19 e si issano al secondo posto in classifica, ad una lunghezza dalla capolista ValoRugby Emilia. Per i padroni di casa bonus difensivo, che permette loro di salire a quota 7. Il primo tempo si apre con il vantaggio patavino al 7′ con un calcio di Ragusi, ma il sorpasso dei padroni di casa ...

Rugby – Cattolica Test Match : Italia vs All Blacks - tribuna Tevere Top sold-out : Italia vs All Blacks, tribuna Tevere top in sold-out Lunedì 1 ottobre la conferenza stampa in programma nella cornice seicentesca del Chiostro del Bramante toglierà ufficialmente il velo al Cattolica Test Match Italia v All Blacks, punta di diamante dell’autunno sportivo capitolino in calendario il 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Intanto, monta l’attesa per la gara che chiuderà la finestra internazionale di novembre ...

Rugby : possibile rivoluzione estiva? Proposta una World League - l’Italia non ci sta : Una possibile rivoluzione estiva per quanto riguarda il mondo del Rugby per le nazionali. Durante la riunione di World Rugby a Sydney il vice presidente Agustin Pichot ha proposto un nuovo torneo internazionale, che andrebbe a sostituire i tour estivi e si disputerebbe nel mese di novembre. Una sorta di World League: al via ci sarebbero le 12 migliori squadre del ranking mondiale (l’Italia, al momento 14ma, sarebbe esclusa), sei ...

Rugby – Campionato Italiano TOP12 - definiti i posticipi domenicali fino alla sesta giornata di gare : La Commissione Organizzatrice gare della FIR ha comunicato i posticipi domenicali delle gare di TOP12 in programma fino al 3 novembre In considerazione delle gare casalinghe di Benetton Treviso e Zebre Rugby in Guinness Pro14, la Commissione Organizzatrice gare della FIR ha comunicato i posticipi domenicali delle gare di TOP12 in programma fino al 3 novembre (VI turno di gara) precisando, inoltre, che gli incontri della settima e ...

Rugby - il programma della seconda giornata del Campionato Italiano TOP12 : Il match clou di giornata andrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca affronteranno il FEMI-CZ seconda giornata di Campionato, tutta in programma domani alle ore 16, per il TOP12 che già all’esordio nello scorso weekend ha fornito spunti interessanti. Il match clou di giornata andrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca, Campioni d’Italia in carica e reduci dalla vittoria contro il Valsugana, ...

Rugby – L’Euganeo di Padova sarà il teatro della sfida tra Italia e Australia - il secondo dei Cattolica Test Match 2018 : Gli azzurri sfideranno di fronte al pubblico veneto una delle tre squadre mai superate nei precedenti scontri diretti, oltre a Inghilterra e All Blacks La Nazionale Italiana Rugby torna in scena sul prato dello Stadio Euganeo di Padova per la quinta volta negli ultimi dieci anni, ospitando il prossimo 17 novembre i due volte Campioni del Mondo dell’Australia nel secondo dei Cattolica Test Match 2018, Il XV di Conor O’Shea arriverà ...

Rugby - cominciato il Campionato Italiano TOP12 : ecco tutti i risultati della prima giornata : Tutte le squadra candidate alla vittoria del titolo hanno vinto le proprie rispettive partite, regalando emozioni in questa prima giornata L’edizione numero ottantanove del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione nazionale di Rugby, ha aperto oggi la caccia al tricolore con la prima giornata che, da subito, pare aver determinato alcuni importanti equilibri. Tutte a segno infatti le squadre più accreditate, con i Campioni in ...

Rugby - domani scatta l’89ª edizione del Campionato Italiano TOP12 : ecco il programma completo : Tutto il programma dell’ottantanovesima edizione del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione rugbistica nazionale Prenderà il via domani alle ore 16 l’ottantanovesima edizione del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione rugbistica nazionale. Per il turno inaugurale della manifestazione, nel nuovo formato a dodici squadre e sotto la nuova denominazione, vedrà i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca ...