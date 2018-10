Royal | Hollande e Juppé | tutti gli spettri di Macron

ilgiornale

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Emmanuelha problemi di "risorse umane". L'impazienza per i risultati che tardano si mescola con gli effetti gassosi delle politiche di En Marche, specie sulla crescita, che non si vede neppure col lanternino. Si assiste così a duelli impensabili fino a pochi mesi fa: Ségolènecontro. "Lo Francia non è un business privato, ci devono essere regole, benchmark diversi da quelli di un'impresa. Invece i parlamentari della maggioranza sono messi a tacere e quelli dell'opposizione ignorati", ha detto ieri al JDD. Quel mondo che sembrava spazzato via dall'onda En Marche torna alla ribalta. Il calo dei consensi diriporta sotto i riflettori perfino il precedente inquilino dell'Eliseo François, nuovo grillo parlante: "Per essere presidente, bisogna combinare due approcci: l'altezza, che non significa essere altezzoso e la vicinanza alle persone, che non è una ...