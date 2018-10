Ronaldo | la polizia ora indaga | Altre tre donne lo accusano

ilgiornale

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Si fa sempre più complicato il campionato per Cristiano. Non quello sul campo, visto che la Juventus vola come previsto alla vigilia. Ma è dai tribunali (mediatico e non) che il calciatore deve guardarsi dalle accuse di stupro. Dopo la pubblicazione del contratto siglato con Kathryn Mayorga per i presunto stupro del giugno del 2009,oggi è stato investito dalle dichiarazioni del legale della donna secondo cui ci sarebbe un'altra ragazza pronta ad accusarelo. "Sono stato contattato da una donna che sostiene di aver ricevuto lo stesso trattamento da Cristiano", ha fatto sapere Leslie Stoval, il legale che ha intentato una causa civile contro CR7 nove anni dopo i fatti contestati. "Voglio parlare con le ex fidanzate del calciatore, le ragazze che lo conoscono intimamente: sarebbero preziose per capire la sua condotta. Andrò in Inghilterra, se serve".In serata, ...