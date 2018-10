Ronaldo | il caso non si sgonfia | Accuse da altre tre donne

Caso Cristiano Ronaldo - la ricostruzione delle accuse : Il documento presentato il 27 settembre al tribunale della Contea di Clark, nel Nevada, dall'avvocato di Kathryn Mayorga , Leslie Stovall, contiene il racconto di quella notte del 12 giugno 2009 ...

Dal futuro di Marotta al caso Ronaldo - Paratici sicuro : “non mi sorprenderei se andasse all’Inter - mentre su CR7…” : Paratici non ha dubbi sulla situazione della Juventus sul caso Ronaldo: le parole del dirigente bianconero su CR7 e sull’addio di Marotta Paratici, dirigente della Juventus, è stato protagonista oggi a Rieti, per ritirare il Premio Scopigno. Un’occasione per fare un po’ di chiarezza sull’addio di Marotta al club bianconero e della situazione complicata che la squadra sta affrontando viste le accuse al suo nuovo ...

Caso Ronaldo - l’esperto di diritto americano : “l’ammissione fatta dal calciatore…” : Il Prof. Paolo Passaglia, docente di diritto comparato e di diritto anglo-americano all’Università di Pisa, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, in merito alle accuse di stupro mosse da Kathryn Mayorga nei confronti di Cristiano Ronaldo. Prescrizione negli Usa. “Ovviamente trattandosi degli Stati ...

Caso Cristiano Ronaldo : la lettera di Kathryn Mayorga che potrebbe inguaiare CR7 : Cristiano Ronaldo alle prese con la nuova denuncia per stupro da parte di Kathryn Mayorga: c’è di mezzo una lettera che potrebbe essere molto importante Cristiano Ronaldo è al centro di un Caso di presunto stupro risalente al 2009, che è tornato a far molto discutere a seguito di una nuova denuncia da parte della donna che lo accusa: Kathryn Mayorga. CR7 avrebbe firmato assieme alla donna un accordo extra-giudiziale per chiudere la ...

Cristiano Ronaldo e il caso del presunto stupro : spunta un documento segreto del 2010 : Il caso del presunto stupro di Cristiano Ronaldo nei confronti di Kathryn Mayorga non accenna a placarsi. spunta oggi il testo di un presunto accordo segreto firmato da entrambi nel 2010 - pubblicato ...

Caso-Ronaldo : «Diceva no - poi le chiesi scusa». E spuntano altri documenti : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialIl settimanale tedesco Der Spiegel, dopo aver tirato fuori tutta la storia, intervistando Kathryn Mayorga, l’ex insegnante che accusa Cristiano Ronaldo di averla stuprata nel 2009, continua a insistere sulla vicenda e questa svolta svela quello che allora il campione avrebbe raccontato ai sui avvocati, una squadrona non ...

La Juventus difende Cristiano Ronaldo - Paratici sul caso del presunto stupro : “è una persona ineccepibile” : Cristiano Ronaldo al centro di un caso molto delicato, il dirigente della Juventus Fabio Paratici lo difende a spada tratta Il caso Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da una donna americana, sta facendo molto discutere in casa Juventus e non solo. Il club bianconero continua con la difesa del proprio tesserato: “Siamo vicini a lui e sempre di supporto. Noi abbiamo già manifestato il nostro appoggio, il supporto totale al giocatore ...

Caso Ronaldo : Agnelli presente all'allenamento della Juve : Come si legge sul Corriere dello Sport , ieri il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è recato al centro di allenamento per stare vicino alla squadra prima della partenza per Udine. E' possibile che il numero uno del club ...

Caso Ronaldo - la polizia di Las Vegas avrebbe smarrito le prove dell'epoca : Ma l'inchiesta su Cristiano Ronaldo per il presunto stupro del 13 giugno 2009 a Las Vegas è fondata ? Una lettura attenta delle carte in possesso della rivista tedesca «Der Spiegel» dimostra che sono ...

Accuse a Ronaldo : caso riaperto dopo la denuncia di stupro della modella americana : La polizia di Las Vegas cerca le prove della presunta violenza del giugno 2009: «C'è un esame medico, valutiamo se chiedere il test del Dna al sospettato»

Caso Ronaldo - la Juve perde il 10% in borsa in una sola seduta : Pesano le prese di distanze degli sponsor da CR7 dopo l'apertura di un'inchiesta per stupro da parte della polizia di Las Vegas L'articolo Caso Ronaldo, la Juve perde il 10% in borsa in una sola seduta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Cristiano Ronaldo - Lineker distrugge la Juventus : “bianconeri terrificanti” : Gary Lineker ha risposto a tono al tweet della Juventus in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la querelle relativa allo stupro “presunto” “Al di là di quello che sarà l’esito legale, ciò che ha fatto la Juve è terrificante”. Questo il commento di Gary Lineker al tweet della Juventus in difesa di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno della Juventus, come noto, è al centro di un Caso bollente relativo al 2009, in merito ...

Il caso Ronaldo conferma quanto sia maschilista il mondo del calcio : L’inizio di settimana non deve essere stato facile per Cristiano Ronaldo. Mentre a causa della squalifica di una giornata, seguita all’espulsione di Valencia, guardava impotente dalla tribuna la tripletta di Dybala contro lo Young-Boys, tutto il mondo – del calcio e non solo – veniva a conoscenza della pesante accusa di stupro mossa al campione. Cristiano Ronaldo in Serie A (Getty Images) Questi i fatti: Kathryn Mayorga, statunitense di 34 anni, ...

Juventus - conferenza ricca di Allegri : il caso Cristiano Ronaldo - gli infortunati e la formazione anti-Udinese : Cristiano Ronaldo e tanto altro all’interno della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara contro l’Udinese “Cristiano Ronaldo sta bene. Lo conosco da 3 mesi, ma posso dire che nella sua carriera ha sempre dato prova di professionalità in campo e fuori, ed è anche impegnato nel sociale. Quanto a domani, è pronto per rientrare. Sapevo che Cristiano non sarebbe andato in Nazionale, lo ha concordato con ...