Romania | bocciato il referendum anti-gay I rumeni non si sono fatti ingannare

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Lo ammetto: ho creduto all’idea che il-gay tenutosi ieri inpotesse passare. Viviamo i tempi che viviamo, d’altronde. E per capire di cosa parlo, basti pensare che dopo il 4 marzo, qui in Italia, la violenza contro le persone Lgbt è cresciuta. Ma sto divagando… Per chi non lo sapesse, la partita referendaria romena mirava a impedire il matrimonio egualitario: “L’attuale articolo 48 della Costituzione romena” ricorda Gaypost.it “definisce il matrimonio come ‘unione spontanea tra coniugi’ senza specificare se i due debbano o no essere di sesso diverso. La consultazione puntava proprio a modificare questa frase trasformandola in ‘unione spontanea tra uomo e donna’”. Tentativo che è statoramentedalle urne: per essere valido, ildoveva raggiungere un quorum molto basso – il 30% degli ...