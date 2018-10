Roma | Venerdì sciopero trasporto pubblico | a rischio bus e metro

Bus e metro - ancora un venerdì nero a Roma : Trasporto pubblico a rischio. Sciopero di 24 ore venerdì 12 ottobre, indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, di 4 ore, invece, quello indetto da Cgil, Cisl e Uil, che interesserà le linee ...

Coma_Cose tornano a Roma : venerdì 12 ottobre in concerto a Largo Venue : Dopo le oltre trenta date dell’Estate Tour, i Coma_Cose tornano a Roma carichi dell’energia raccolta lungo tutta la Penisola. Gli artisti porteranno sul palco la formula che più esalta la loro personale commistione di Hip-Hop, elettronica e cantautorato, circondati da una band d’eccezione: alla batteria, sempre presente nella formazione del live show, si aggiungeranno i Mamakass, il duo che ha firmato le produzioni di tutti i brani, da ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 5 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale prevista nuvolosità in aumento al mattino ma con tempo asciutto. Nel Lazio al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibilità di piogge soprattutto su coste e settori meridionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 5 ottobre 2018 Nuvolosità in aumento al mattino ma con tempo asciutto. Più instabile al pomeriggio e in serata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 28 Settembre 2018 : Meteo Roma. Prevista nella Capitale una giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. Nel Lazio cieli sereni anche nelle ore serali e notturne. Meteo Roma: Le previsioni per domani 28 Settembre 2018 Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni anche nelle ore serali e notturne. Temperature comprese tra +14°C e +26°C. Meteo Lazio: Le ...

Roma. Venerdì anche noi per Villa Flaviana : Venerdì 28 settembre 2018 alle ore 17:00, presso il Parco di Villa Flaviana, avrà luogo la presentazione del progetto “anche

Castel Romano Outlet. Venerdì appuntamento con Luca Barbareschi : Venerdì 21 settembre alle 12.00 a Castel Romano Designer Outlet appuntamento con le scelte di stile e le abitudini di viaggio del Direttore Artistico del Teatro Eliseo. Un bagaglio “di peso”, quella di Luca Barbareschi, ospite a Castel Romano Designer Outlet Venerdì 21 settembre nell’ambito della rassegna “La valigia di…”, inaugurata 12 mesi fa proprio a Castel Romano e poi protagonista di molti appuntamenti nei cinque centri italiani ...

Roma : revocato sciopero operatori Ama programmato per venerdì : Roma – revocato lo sciopero in programma venerdi’ 14 settembre. Si e’ conclusa positivamente la vertenza tra Ama, Campidoglio e i sindacati Fp Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Secondo quanto si apprende, l’accordo prevede che la modifica alla delibera 52, con cui si garantisce che non ci sara’ alcuna esternalizzazione dei servizi attualmente in Ama, andra’ in Aula Giulio Cesare entro la fine del ...

Incontro Pubblico a Bassano Romano : Venerdi 14 settembre dalle 16.00 alle 20 : 00 : Incontro Pubblico a Bassano Romano Venerdi 14 settembre dalle 16.00 alle 20:00 Monastero di San Vincenzo Via San Vincenzo 88 (Strada Prov.Bassanese) Saranno presenti vari relatori Ci saranno vari collegamenti Skipe con Tecnico Ambientalista, Cittadini dell’Amiata Si parlerà dei seguenti argomenti: Cava di Bassano Romano a poca distanza dal Fiume Mignone Un progetto di un Impianto di recupero rifiuti inerti località aiole, ...

Alta Velocità - altri ritardi dopo venerdì nero/ Ultime notizie : disagi sul treno Napoli-Roma e a Torino : Guasto sull'Alta Velocità Roma-Firenze: caos treni, ritardi fino a 240 minuti per un problema elettrico nel tratto fra Settebagni e Capena. Stop anche sulla Roma-Napoli(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:23:00 GMT)

Guasto su linea AV Roma-Firenze - venerdì di passione. Dopo il caos di ieri situazione regolare : E' tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla rete Alta Velocità, Dopo il Guasto della linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena , tratta Roma-Firenze,, che si è ...

Milan-Roma in tv : dove vedere la diretta streaming anticipo venerdì 31 agosto 2018 : Milan-Roma in diretta tv e streaming: telecronisti Milan-Roma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 251 , satellite e fibra, live anche ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 31 agosto : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede tempo stabile per gran parte della giornata ma con nubi sparse alternate a schiarite. Nel Lazio tempo stabile al mattino sul Lazio ma con nubi sparse su coste e settori settentrionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 31 agosto Tempo stabile per gran parte della giornata ma con nubi sparse alternate a schiarite. Asciutto anche nelle ore serali con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature ...

Roma. Al MAXXI fino a venerdì biglietto speciale a 7 euro : ROMA MAXXI – Ultima settimana per usufruire del biglietto speciale a 7 euro che consente di visitare le dodici mostre e progetti speciali in corso, fino a venerdi’ 31 agosto, con apertura straordinaria il giovedi’ fino alle 22.00. I visitatori possono scoprire le opere di oltre 40 artisti africani nelle mostre AFRICAN METROPOLIS. Una citta’ immaginaria (fino al 4 novembre) e road to justice (fino al 14 ottobre), che ...