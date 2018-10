Roma | ucciso da bus turistico | l' autista sotto choc | ' Ho investito quell' uomo | non so

Roma - pedone travolto e ucciso da un suv : LaPresse, Un uomo è morto dopo essere stato investito da un suv in via Santa Maria in Cosmedin, davanti alla Bocca della Verità, nel centro di Roma. Dalle prime informazioni sembra si tratti di un ...

Roma - pedone travolto e ucciso da suv : 22.50 Un uomo è morto dopo essere stato investito da un suv in via Santa Maria in Cosmedin, a Bocca della Verità, al centro di Roma. Dalle prime informazioni sembra si tratti di un inglese di 72 anni residente a Roma che stava attraversando la strada insieme con un'altra persona. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto la polizia locale.

Roma : viceprefetto De Francesco travolto e ucciso da un bus turistico sulle strisce pedonali : Era appena ripartito dopo aver scaricato un gruppo di turisti all'albergo Palatino il conducente del bus turistico che ha investito e ucciso su via Cavour il vice prefetto di Roma Giorgio De Francesco.

