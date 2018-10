Roma Saranno undici le premiazioni per Ambasciatore per la Calabria

Roma : Piazza del Popolo - due alberi di 30 metri saranno abbattuti : Roma – “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdi’ scorso nei pressi di Piazza del Popolo . I due alberi , alti piu’ di 30 metri , dovranno essere abbattuti poiche’ in primo luogo e’ necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo. La rimozione degli alberi ...

Maltempo Roma : i cipressi colpiti dal nubifragio a Piazza del Popolo saranno abbattuti : “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdì scorso nei pressi di Piazza del Popolo . I due alberi, alti più di 30 metri, dovranno essere abbattuti poiché in primo luogo è necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo”: lo ha scritto su Facebook l’assessore alla sostenibilità ...

TORINO- Roma / Di Francesco : partita difficile. Perotti e Nzonzi non ci saranno : TORINO-ROMA , le parole di Eusebio Di Francesco che invita a non prendere sotto gamba la trasferta. Tra i giallorossi assenti Perotti e Nzonzi , che resterà a Trigoria(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 15:28:00 GMT)

Sos caldo : 10 città saranno contrassegnate con il "bollino rosso" - mercoledì si aggiungerà anche Roma : Non dà tregua il caldo in dieci città italiane. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona domani e mercoledì saranno contrassegnate con il 'bollino rosso' del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio da ondate di calore per tutti i cittadini, non solo quindi le fasce a rischio. E a queste dieci città si aggiungerà l'8 agosto Roma, che il 6 e 7 ...