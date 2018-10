Roma | rapinato ex ministro Vittorio Grilli Ultime notizie | rubato orologio da 12 mila

Vittorio Grilli - l'ex ministro aggredito e rapinato in pieno giorno davanti a sua figlia a Roma : Dramma per l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli , rapinato in pieno giorno domenica a Ponte Milvio. A Grilli è stato sottratto l'orologio mentre stava accompagnando la figlia da un'amica. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.

