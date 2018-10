Roma | l' ex ministro Vittorio Grilli aggredito e rapinato a Ponte Milvio davanti alla

Ueli Maurer a Roma - incontra ministro economia Tria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Tria : "Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà" | Ecofin - ministro non partecipa : torna a Roma : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra". Così Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a stasera

Romania : ministro Finanze Teodorovici - rating Standard & Poor's confermano prospettive stabili economia nazionale : Bucarest, 01 set 12:22 - , Agenzia Nova, - I rating dell'agenzia Standard & Poor's hanno riconfermato le prospettive stabili dell'economia romena. Lo ha dichiarato oggi il ministro... , Rob,

Roma - crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami/ Ultime notizie - ministro Bonisoli “Avviata ispezione” : Roma, crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:21:00 GMT)

Diciotti - scontro Bregantini-Salvini. Il ministro : "Sarei indecente per aver detto no agli scafisti". Romagnuolo sta con il vicepremier : "Il ... : Il tema, intanto, è destinato a far discutere anche la politica locale e un governo regionale di centrodestra sostenuto dalla Lega. Intanto a intervenire sulla questione è stata già la consigliera ...

Speciale energia : Romania-Moldova - ministro Economia Andrusca - 'eccellente' cooperazione energetica tra due paesi : Bucarest, 29 ago 14:15 - , Agenzia Nova, - La cooperazione della Romania con la Moldova nel settore energetico è "eccellente", così come le relazioni economiche e commerciali, ma... , Rob,

Il ministro Trenta : 'Leva obbligatoria? Un'idea Romantica - ma non attuale' : ... 'Si sono rivelate - ha detto - fra le migliori del mondo'. E ha aggiunto: 'Ero presente quando la leva è stata sospesa, non perché non fossero bravi i militari di leva, ma perché non potevano più ...

Servizio militare - Salvini : “Valutarne il ritorno - è educativo”. Il ministro Trenta : “Idea Romantica non al passo coi tempi” : Per Matteo Salvini servirebbe per “imparare un po’ di educazione” e per questo “facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre il Servizio militare alcuni mesi”. Un’idea che però la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, aveva smontato già negli scorsi giorni definendola “non più al passo con i tempi”. E dopo le parole del capo del Viminale sabato ...

Il consigliere di Verona (e amico di Fontana) che fece il saluto Romano contro le femministe : "Il ministro ha ragione - via la legge Mancino" : Una mozione per impegnare il Comune di Verona a "supportare" con ogni mezzo la "proposta del ministro Lorenzo Fontana di abrogare il dettato normativo" della legge Mancino. E poco importa se nel frattempo l'idea del ministro della Famiglia sia stata affossata, in ordine, dal premier Conte e dai due vicepremier Di Maio e Salvini. La singolare iniziativa locale è stata presa dal consigliere di maggioranza Andrea Bacciga, detto "Barzi", ...

Roma - detenuti ripareranno buche e strade/ Ultime notizie - ministro Bonafede : "Modello da esportare" : Roma, detenuti ripareranno buche e strade. ministro Bonafede: 'Modello da esportare'. Le Ultime notizie sul progetto con Autostrade per l'Italia.

Roma - detenuti ripareranno buche e strade/ Ultime notizie - ministro Bonafede : “Modello da esportare” : Roma, detenuti ripareranno buche e strade: lanciato il progetto con Autostrade per l'Italia e ministero Giustizia. ministro Bonafede: “Modello da esportare”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:09:00 GMT)

Il ministro tedesco Seehofer "spera" di trovare un accordo con Roma per il rinvio dei migranti in Italia : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si è detto speranzoso che una svolta sia raggiunta in settimana con Italia e Grecia sul rinvio dei migranti già registrati in questi Paesi. Il leader della Csu bavarese ha detto di volere "chiarezza" nei prossimi giorni sulla possibilità di siglare un accordo. "I colloqui procedono in un buon clima", ha affermato parlando all'emittente Ard, "ma alla fine, i capi di governo ...

Bagnoli - vertice a Roma. Il Ministro Lezzi ai bagnolesi : 'Voglio partire con i lavori' : Si è svolto oggi un vertice a Roma tra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e i rappresentanti , istituzioni e cittadini, bagnolesi. Durante l'incontro sono state ribadite quelle che, secondo i ...