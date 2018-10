Roma | l' ex ministro Grilli aggredito e rapinato davanti alla figlia

Vittorio Grilli - l'ex ministro aggredito e rapinato in pieno giorno davanti a sua figlia a Roma : Dramma per l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli , rapinato in pieno giorno domenica a Ponte Milvio. A Grilli è stato sottratto l'orologio mentre stava accompagnando la figlia da un'amica. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.

Ueli Maurer a Roma - incontra ministro economia Tria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Tria : "Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà" | Ecofin - ministro non partecipa : torna a Roma : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra". Così Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a stasera

Romania : ministro Finanze Teodorovici - rating Standard & Poor's confermano prospettive stabili economia nazionale : Bucarest, 01 set 12:22 - , Agenzia Nova, - I rating dell'agenzia Standard & Poor's hanno riconfermato le prospettive stabili dell'economia romena. Lo ha dichiarato oggi il ministro... , Rob,

Roma - crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami/ Ultime notizie - ministro Bonisoli “Avviata ispezione” : Roma, crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:21:00 GMT)

Diciotti - scontro Bregantini-Salvini. Il ministro : "Sarei indecente per aver detto no agli scafisti". Romagnuolo sta con il vicepremier : "Il ... : Il tema, intanto, è destinato a far discutere anche la politica locale e un governo regionale di centrodestra sostenuto dalla Lega. Intanto a intervenire sulla questione è stata già la consigliera ...

Speciale energia : Romania-Moldova - ministro Economia Andrusca - 'eccellente' cooperazione energetica tra due paesi : Bucarest, 29 ago 14:15 - , Agenzia Nova, - La cooperazione della Romania con la Moldova nel settore energetico è "eccellente", così come le relazioni economiche e commerciali, ma... , Rob,

Il ministro Trenta : 'Leva obbligatoria? Un'idea Romantica - ma non attuale' : ... 'Si sono rivelate - ha detto - fra le migliori del mondo'. E ha aggiunto: 'Ero presente quando la leva è stata sospesa, non perché non fossero bravi i militari di leva, ma perché non potevano più ...

Servizio militare - Salvini : “Valutarne il ritorno - è educativo”. Il ministro Trenta : “Idea Romantica non al passo coi tempi” : Per Matteo Salvini servirebbe per “imparare un po’ di educazione” e per questo “facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre il Servizio militare alcuni mesi”. Un’idea che però la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, aveva smontato già negli scorsi giorni definendola “non più al passo con i tempi”. E dopo le parole del capo del Viminale sabato ...