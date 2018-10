Roma | fino al 30 novembre tornano Microchip Days

Andy Warhol a Roma : dalle icone pop fino alla musica e alla moda : Oltre a una sezione dedicata alle icone, che hanno consacrato il suo divenire, c'è tutta una sezione dedicata ai rapporti con la musica, e con i rappresentanti del mondo della moda".Il messaggio di ...

La prima vittoria di Hitler sull'Austria è un gran Romanzo e spiega perfino la crisi dei migranti : Come si perde la libertà? prima un po' alla volta, una piccola concessione dopo l'altra. E infine tutta assieme, in un ultimo micidiale colpo. Il massimo è convincere il nemico che la libertà sia un fardello troppo pesante da sopportare. Il nemico, convinto, depone il fardello ai piedi dell'invasore, affinché lo possa calpestare. La mossa riuscì a Hitler con gli austriaci. prima umiliò il dittatore cattolico Schuschnigg, poi prese per la gola il ...

Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto fino a dicembre : Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto, la mostra che si propone come una rilettura ideale della cultura artistica della

Arriva il nuovo album dei TiRomancino con Alessandra Amoroso - Biagio Antonacci e gli altri : audio di Fino a qui : Il nuovo album dei Tiromancino è finalmente Arrivato. Dopo settimane di indiscrezioni e spoiler, il disco è approdato sul mercato con una serie di duetti d'eccezione nei quali compare anche il nome di Alessandra Amoroso, già in radio dal 18 maggio scorso e rilasciato in occasione dei primi 18 anni dal rilascio del brano. Tra i nomi che compaiono nel disco anche quello di Biagio Antonacci, che ha preso parte al duetto in Un tempo piccolo. Il ...

Esce il nuovo album dei TiRomancino "Fino a qui" : Roma, 28 set. , askanews, - Esce oggi, nei negozi e in digitale, il nuovo progetto discografico dei Tiromancino, "Fino a qui" , Sony Music Italy, composto da 4 brani inediti e 12 tra le canzoni più ...

Smog - Emilia Romagna : 4 milioni per “rottamare” i veicoli diesel fino all’Euro 4 : Quattro milioni per “rottamare” i veicoli commerciali diesel fino all’Euro 4 di micro, piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. E’ la somma stanziata dalla Regione per incentivare il rinnovo dei mezzi in circolazione: in arrivo a ottobre, con un bando, un eco-bonus da 4 a 10mila euro per l’acquisto di veicoli nuovi a minore impatto ambientale Euro 6: ibridi benzina-gpl, benzina-metano e benzina-elettrici ...

Annunciato il calendario completo dell’instore tour dei TiRomancino per Fino a qui - in uscita il 28 settembre : Il calendario completo dell'instore tour di Tiromancino è finalmente ufficiale. Dopo le prime date annunciate sulla pagina social dedicata al gruppo, ecco arrivare la lista completa degli appuntamenti nei quali si supporterà Fino a qui, atteso per il 28 settembre. Come già anticipato da Federico Zampaglione, il calendario degli instore si è arricchito di una nuova serie di date che sono andate ad aggiungersi a quelle annunciate in ...

Pannofino si finge milanese per spostare la fashion week a Roma : Lunedi 24 settembre a partire dalle ore 21,15 in prima tv su Fox, Sky, canale 112, arrivano due nuovi episodi di Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, la serie comedy che narra la travagliata ...

Romano Fenati - la FIM prolunga la squalifica fino al 31 dicembre : stagione finita : Adesso la stagione di Romano Fenati è davvero finita. La Federazione Internazionale di Motociclismo ha prolungato la squalifica del pilota ascolano fino al termine del campionato, dopo il brutto ...

Jovanotti in duetto con i TiRomancino in Fino a qui - fuori il 28 settembre : ecco il brano scelto : Anche Jovanotti in duetto con i Tiromancino in Fino a qui, nuovo disco atteso per la fine di settembre e del quale - giorno dopo giorno - va a delinearsi la tracklist che prevede la partecipazione di diversi artisti del panorama musicale italiano. Lorenzo Cherubini andrà quindi ad arricchire la nuova versione di La descrizione di un attimo, che il gruppo ha voluto inserire nel disco che rilascerà alla fine di settembre. L'annuncio arriva ...

Francesco Pannofino a DM : «In Romolo+Giuly cerco di portare più ‘fregna’ a Roma. Ho nostalgia dei tempi di Boris» : Francesco Pannofino Francesco Pannofino scende in politica. Ma solo per la finzione scenica. In Romolo+Giuly, la nuova serie tv targata Fox e in onda sul canale 112 di Sky da stasera, l’attore e doppiatore interpreterà Edoardo Pederzoli, un improbabile Presidente della Regione Lombardia in realtà romano fino al midollo e tifoso sfegatato della Lazio. Il suo personaggio verrà coinvolto nella “guerra mondiale” tra Montacchi e ...

Anche Biagio Antonacci nel nuovo album dei TiRomancino : annunciato il duetto in Fino a qui : Arriva Biagio Antonacci nel nuovo album dei Tiromancino. L'artista di Rozzano si è aggiunto alla lunga lista di colleghi che ha già confermato la sua presenza in Fino a qui, disco che raggiungerà il mercato alla fine di settembre e che è già stato anticipato da diversi singoli. Come annunciato da Federico Zampaglione, Biagio Antonacci è stato chiamato a raccolta per portare una nuova versione di Un tempo piccolo, scritta per il gruppo romano ...

Da oggi e fino al 23 ottobre a Roma potrete visitare il nuovo Galaxy Studio - foto - : Il mondo Galaxy: il tuo Galaxy senza segreti! Vieni a conoscere in modo approfondito tutte le specifiche, le interfacce e le funzioni nascoste del tuo device Samsung. Gamining " Mettiti in gioco con ...

Ünder-Roma - arriva il rinnovo fino al 2023 : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Il Barcellona corteggia Monchi Spalletti: Farò una sorpresa a Totti Under carica la Roma