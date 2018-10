Roma | donna trovata morta in un canale di bonifica | si indaga per omicidio

Un uomo e una donna investiti da un Suv in centro a Roma : lui muore - lei è gravissima : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro storico ...

Roma : Donna incinta cade in buca - Codacons vuole denunciare il Comune : Roma – Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Cosi’ il Codacons racconta il caso di una Donna incinta che si e’ rivolta all’associazione per chiedere il risarcimento al Comune di Roma, dopo essere caduta in strada a causa di una profonda buca presente sull’asfalto. La vicenda risale allo scorso lunedi’ 1 ottobre, quando la Donna, all’ottavo di mese di gravidanza, percorrendo via Guidobaldo Del ...

Trapianti : stazionarie le condizioni della donna operata al Sant’Andrea di Roma : Sono stazionarie le condizioni della paziente operata all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un trapianto di faccia senza successo. “Il quadro clinico complessivo permane stazionario rispetto alle ultime 48 ore, con valori buoni e stabili. La paziente, ricoverata ancora presso la terapia intensiva, rimane sotto osservazione e in prognosi riservata“, si legge nel bollettino inviato dalla direzione dell’ospedale ...

Roma - donna trovata morta a San Giovanni. Marito minaccia il suicidio : I carabinieri della stazione piazza Dante, a Roma, sono intervenuti oggi in via Albalonga 23, nei pressi di San Giovanni, trovando una donna Romana, di 67 anni, morta nel suo letto, senza apparenti ...

Roma - ha spintonato e fatto cadere una donna sulle scale della curva nord. Arrestato tifoso Romanista : E' stato Arrestato il tifoso che ha spintonato e fatto cadere una donna sulla scalinata di accesso della curva nord allo stadio Olimpico, durante l'incontro Roma-Frosinone il 26 settembre scorso. Ieri ...

Roma - rom minorenni in fuga sull'auto rubata investono una donna : è grave : Quattordici e quindici anni appena, rubano un'auto, seminano il panico lungo la via Casilina, poi intercettati da una volante di polizia fuggono all'alt e nella loro folle corsa travolgono...

