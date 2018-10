Roma | domani Calafiori partirà in direzione Stati Uniti per l' operazione al ginocchio

Roma : domani presentazione nuovo percorso assistenziale al Gemelli : Roma – Un percorso clinico assistenziale (Pca) dedicato al paziente con intossicazione acuta sara’ presentato domani, martedi’ 9 ottobre, nella Hall della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, ore 12,00. Il nuovo Pca, il primo in Italia con queste caratteristiche, sara’ Illustrato da Antonio Giulio de Belvis, Direttore Uoc Percorsi e Valutazione Outcome Clinici, Alessandro Barelli, Responsabile Uos ...

Roma : Cultura - domani incontro su Staccioli alla Galleria Nazionale : Roma – Martedi’ 9 ottobre alle 18, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma organizza un incontro dedicato al percorso dell’artista Mauro Staccioli, in seguito al grande interesse suscitato dalla mostra Sensibile ambientale, la prima retrospettiva dedicata all’artista, in corso fino al 4 novembre 2018 alle Terme di Caracalla. Un appuntamento per riflettere sulla storia di un grande protagonista ...

Maltempo - Wwf : “Annullata l’iniziativa di Urban Nature domani a Roma” : “A causa delle avverse condizioni meteo e della pioggia battente che sta cadendo insistentemente da ieri sulla Capitale il WWF Italia comunica che l’iniziativa centrale di Urban Nature prevista per domani a Villa Borghese è annullata insieme a tutte le attività ad essa connesse. L’unica attività che verrà mantenuta è la premiazione delle scuole e dei videomaker vincitori del video Contest collegato all’edizione 2018 di ...

Roma-Viktoria Plzen domani in tv | Orario d’inizio | Su che canale vederla | Probabili formazioni : domani la Roma affronterà i cechi del Viktoria Plzen nella seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. La squadra di Eusebio Di Francesco dopo la brutta sconfitta all’esordio per 3-0 con il Real Madrid, non può permettersi altri passi falsi e ha bisogno dei tre punti in questa sfida. I giallorossi avranno il morale alto dopo la vittoria del derby con la Lazio e proveranno a sfruttare questo buon momento per ottenere un altro ...

Il Pd domani manifesta contro il governo a Roma. Martina : 'A Piazza del Popolo per difendere l'Italia' : 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di andare sul dischetto: altrimenti meglio cambiare mestiere', scrive sui social. ...

Maneskin - flash mob a Piazza del Popolo a Roma e concerto a sorpresa. Domani esce Torna a casa : Sorpresa Maneskin, il gruppo rivelazione di XFactor è protagonista di un flash mob a Piazza del Popolo a Roma con concerto a sorpresa per lo stupore dei tanti fans. Domani, infatti, esce il nuovo ...

'Un Capitano' - l'autobiografia di Totti in vendita in anteprima a Roma dalle 24. Presentazione domani sera al Colosseo : ... dove Totti presenterà il suo libro a una platea di amici, autorità del mondo del calcio e giornalisti. Sicura la presenza sul palco di Marcello Lippi, Daniele De Rossi e Antonio Cassano , che ...

Roma - licenziata la pasionaria di Atac. Micaela Quintavalle : “Oggi sono lacrime - domani tornerò acciaio” : Con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, Micaela Quintavalle, la sindacalista dell’Atac finita nell’occhio del ciclone dopo la sua intervista alle Iene sui casi di autobus andati a fuoco a Roma, ha annunciato di aver ricevuto ufficialmente la lettera di licenziamento da parte dell’azienda, dopo 128 giorni di sospensione. “E’ appena arrivata la lettera di licenziamento da Atac – dice cercando di trattenere le ...

Roma-Frosinone - Di Francesco : 'Domani avrò le risposte che cerco. Del mercato non parlo' : LIVE 13:52 25 set Se è pronto a farsi da parte nel caso non dovessero arrivare le giuste risposte Ho detto una cosa del genere? No, penso. Tuttavia sento la squadra pronta a ripartire. Non è vero che ...

Roma. Domani Open Day per presentare progetti didattici integrativi : L’Amministrazione comunale di Roma propone, anche per l’anno scolastico 2018-19, una mappa di progetti educativi e formativi gratuiti finalizzati a

Roma - Di Francesco : "Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro. Kluivert? Domani giocherà" : Il tecnico giallorosso presenta la partita di Bologna scacciando via le critiche: ''Qualsiasi decisione io abbia preso è stata per il bene della squadra''

Lupi : domani l'esordio al Romagnoli - contro il Francavilla si attende una buona cornice di pubblico : In attacco si ferma Branicki, per lui una contrattura muscolare accusata in allenamento. Mister Mandragora pensa a Morra trequartista CAMPOBASSO. I Lupi affilano i denti per l'esordio al Romagnoli. ...

Champions League - domani l’esordio di Roma e Juventus : le quote nel dettaglio : Oggi in campo Napoli e Inter, domani tocca a Roma e Juventus affrontare Real Madrid e Valencia Non poteva esserci peggior avversario per la Roma nell’esordio stagionale in Champions League. La squadra di Di Francesco si presenta mercoledì sera in casa di un Real Madrid che negli impegni europei dà solitamente il meglio. Due stentati pareggi e un k.o. sono il bilancio giallorosso delle ultime tre partite di campionato, un andamento ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per temporali : “Nelle prime ore del mattino di Sabato 15 Settembre 2018 si prevede attività temporalesca anche di tipo organizzato sulle aree di pianura prossime al corso del Po, in propagazione al settore costiero. Sul resto della regione sono previsti locali rovesci o temporali sparsi di minore intensità. I fenomeni risulteranno complessivamente in attenuazione a partire dalle ore pomeridiane“: la protezione civile regionale ...