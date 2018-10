Rolls-Royce - Con 200 assunzioni | supererà quota 2 000 per la prima volta

Crolla a Londra Rolls-Royce Holdings : Aggressivo ribasso per Rolls-Royce Holdings , che passa di mano in perdita del 2,46%. L'andamento di Rolls-Royce Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del ...

Perché Airbus - Leonardo-Finmeccanica e Rolls-Royce temono un'hard Brexit : L'articolo di Angela Zoppo, giornalista di Mf/Milano finanza, sull'analisi di Moody's sui contraccolpi per aerospazio e difesa se Regno Unito e Ue non troveranno un accordo sulla Brexit Airbus, ...

Rolls-Royce Cullinan by Klassen : il nobile SUV si trasforma in una incredibile limousine blindata [FOTO] : Il lussuoso SUV britannico è stata trasformata in una limousine lunga oltre sei metri in grado di resistere ad ogni tipo di attacco La Rolls-Royce Cullinan è il SUV più costoso, lussuoso e potente di sempre, come sottolinea il suo prezzo di listino che parte dall’astronomica cifra di circa 275.000 euro e il suo potente V12 da 6,75 litri sovralimentato, in grado di sprigionare la bellezza di 571 CV e 850 Nm di coppia massima. Per la ...

Londra : brillante l'andamento di Rolls-Royce Holdings : Bene Rolls-Royce Holdings , con un rialzo dell'1,95%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Rolls-Royce Holdings ...

In vendita a prezzo da saldo la Rolls Royce cabriolet di Cassius Clay" : Potrebbe essere il colpo del Knockout del mondo del collezionismo: portarsi a casa per 40 mila dollari - tanto è valutata da Bonhams - la Rolls Royce cabriolet di Cassius Clay, il leggendario Muhammad Ali. Una macchina rara e amatissima dal ...

Londra : rosso per Rolls-Royce Holdings : Composto ribasso per Rolls-Royce Holdings , in flessione dell'1,85% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Rolls-Royce Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Mare e lusso senza freni : Rolls-Royce sfreccia sull’acqua [FOTO] : Il veloce motoscafo firmato Aeroboat sposa il lusso e l’opulenza del nobile marchio Rolls-Royce Il Rolls-Royce S6 Aeroboat è probabilmente uno dei motoscafi più lussuosi ed opulenti presenti sul mercato. Il natante unisce l’esperienza dell’azienda Aeroboat nel campo degli yacht con la ricercatezza e la raffinatezza del marchio britannico Rolls-Royce, celebre per le sue auto estremamente esclusive. Questo yacht sfoggia un’aerodinamica ...

Rolls-Royce Phantom - il lusso della riservatezza. Arriva la Privacy Suite – FOTO : Quanta discrezione c’è nel viaggiare a bordo di una Rolls-Royce? Poca, anzi, pochissima. Nell’esclusiva Phantom a passo lungo, poi, è ancora più difficile passare inosservati, viste le dimensioni e la regale presenza stradale. Ma c’è un dettaglio, in realtà, che può rendere questa lussuosa nave da crociera su quattro ruote ancora più esclusiva (nel caso tutto il resto non bastasse): la possibilità di avere una zona ...

Rolls Royce Dawn : le incredibili caratteristiche del modello consegnato al vice-presidente di Google [FOTO] : Benjamin Treynor Sloss ha ricevuto l’esclusiva convertibile britannica direttamente dal numero uno della Rolls Royce Benjamin Treynor Sloss, uno dei vice presidenti di Google, è anche un grandissimo appassionato di auto, nel suo garage trovano infatti posto bolidi del calibro di McLaren P1, Pagani Huayra, Porsche 918 Spyder, e le Ferrari 599 GTO, LaFerrari, LaFerrari Aperta, 458 Challenge, 599XX e FXX-K. Alcune delle auto elencate sono ...

Rolls-Royce - Tutte le Bespoke della Monterey Car Week : Non solo la Monterey Car Week ospiterà la première americana della nuova Rolls-Royce Cullinan, ma sarà anche l'occasione per portare al debutto i nuovi progetti curati dal reparto Bespoke. Per presentare al pubblico californiano la nuova Suv a dodici cilindri, la Casa di Goodwood la esporrà in quattro differenti versioni, Tutte personalizzate. Un modello avrà una carrozzeria Iguazu Blue e interni Charles Blue con dettagli Scivaro Grey, mentre ...

Rolls-Royce Ghost - una tavola con inserto d'oro per il surfista di super lusso : CAIBAL Eppure, il suo facoltoso proprietario non ha voluto saperne di rinunciare alla fruibilità del veicolo e, piuttosto che comprare un Suv, come la Cullinan , la prima sport utility del marchio ...

Caduta vertiginosa di Rolls-Royce Holdings sul mercato di Londra : Si muove in profondo rosso Rolls-Royce Holdings , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,49% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Rolls-Royce Holdings è più fiacca ...